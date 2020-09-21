原标题：提高通胀目标，美联储一低应万变

美联储日前宣布，将联邦基金利率目标区间维持在0～0.25%。市场普遍相信美联储将在较长时期内保持低利率水平，因为美国庞大的财政赤字禁不起高利率的折腾。

近些年来，美国的财政赤字越来越严重，特别是在今年新冠肺炎疫情的冲击下，去年10月至今，美国政府的财政赤字再度创下新纪录--突破3万亿美元，财政赤字比去年增加了200%。截至9月10日，美国国债余额为26.71万亿美元，同比大涨18%，增速之快历史罕见。好在美联储的购债计划支撑了市场资金的稳定性，目前美联储每月购债规模达1200亿美元，高于金融危机期间的水平，货币政策被迫进一步放松。

而且，在疫情持续蔓延、经济未能出现明显向好之前，美国国会还将计划出台新一轮财政救助方案。只是共和党和民主党就救助金额的大小尚未达成一致，共和党人倾向更小规模的救助金额，即接近1万亿美元的水平，而民主党人不同意低于2万亿美元的数字。9月中旬，由众议院两党50人组成的一个小组发布一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划，试图打破僵局，但目前看来，在11月份总统大选前此事难有定局。

庞大的债务，光支付利息就已是一笔巨额开支。为了降低付息成本，维持低利率是美联储不得不考虑的优先条件，甚至提出通胀目标可以突破2%的限制。美联储8月末公布的新的货币政策框架里，将之前2%的通胀目标调整为通胀率在一段时间内“平均”达到2%。美联储主席鲍威尔9月17日表示，美联储承诺将利率维持在最低水平，直到通胀“在一段时间内”“适度超过”美联储2%的通胀目标。这前后两次美联储所传达出来的对通胀目标的提高，意味着未来当通胀超过2%时，美联储仍将保持宽松的财政和货币政策。鲍威尔还强调，“预计美联储将至少保持目前的资产购买速度，并准备按需调整资产购买。美联储的资产购买恢复了市场的运行，促进了更宽松的金融环境。”

美联储维持最低利率水平，使得本财年美国国债的利息成本下降了约10%。在新冠疫情期间，利率大幅下降，美国国债的利率已经从2.4%降至1.7%，而且市场通过鲍威尔的发言，预期利率在未来几年仍将保持在低水平。未来长期低利率和通货膨胀率上升导致实际利率为负，无疑令大宗商品、黄金和房价不缺乏上涨的推动因素。

(责编：李都也(实习生)、李栋)