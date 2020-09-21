原标题：舍得酒业9月22日起被实施风险警示 股票简称变为"ST舍得"

中新经纬客户端9月20日电 20日，舍得酒业发布公告称，公司股票2020年9月22日起被实施其他风险警示，股票简称由“舍得酒业”变更为“ST舍得”，实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易。

公告截图

根据公告，舍得酒业股份有限公司经自查，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)确认，截止2020年8月19日，公司间接控股股东天洋控股集团有限公司及其关联方非经营性资金占用本金4.4亿元，资金占用利息3486万元，合计47486万元。

公告称，截至9月20日，天洋控股及其关联方未在承诺期限即2020年9月19日前归还非经营性资金占用本金4.4亿元，资金占用利息3486万元，合计47486万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1(五)条“公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的，上海证券交易所对其股票实施其他风险警示”的规定，公司触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

公告指出，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条等相关规定，公司股票将于2020年9月21日停牌1天，9月22日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

公告还公布了舍得酒业董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施：

公司董事会督促天洋控股及其关联方继续通过多渠道努力筹措资金，并制定切实可行的还款计划，偿还占用的资金及利息；

公司董事会督促天洋控股和实际控制人周政先生尽快以股权转让等切实可行的方式弥补天洋控股及其关联方占用的资金及利息，切实维护全体投资人的权益；

在被实施其他风险警示期间，公司将至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况，维护公司及广大投资者的合法权益；

公司被实施其他风险警示后，若会计师事务所出具的专项审核报告和独立董事发表的独立意见显示资金占用事项已消除且公司不存在其他风险警示情形的，公司将向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)