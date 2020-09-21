第十一届中国统计开放日活动暨第七次全国人口普查宣传月启动仪式在京举办

人民网北京9月21日电 （杨曦）日前，第十一届中国统计开放日活动暨第七次全国人口普查宣传月启动仪式在北京成功举办。今年开放日的主题是“大国点名，没你不行”，通过合唱、情景剧、科普视频等丰富多样的活动形式，“云点兵”、现场讲解、互动宣誓等创新环节，号召全社会共同关注和支持人口普查工作，吹响了第七次全国人口普查宣传月的号角。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆，国家统计局党组成员、副局长李晓超、盛来运，总统计师曾玉平及北京市政府有关负责同志出席活动，在现场与各界代表共话人口普查，为“七人普”加油助力。

宁吉喆指出，第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代，我国人口发展进入关键期开展的一次重大国情国力调查。开展好人口普查，有助于全面摸清我国人口总量、结构和分布等状况，准确把握人口变化趋势性特征，为科学制定国家发展战略、完善人口发展政策、推动高质量发展提供重要支撑。人口普查与每一位公民息息相关，普查获得的详实准确数据信息，将为完善基础设施和公共服务供给以及社会保障体系提供重要参考依据。

宁吉喆表示，第七次全国人口普查将采取电子化方式开展普查登记，同时倡导普查对象自主填报的方式，鼓励大家使用手机等移动终端自行申报个人和家庭信息。此次普查将采用互联网云技术、云服务和云应用部署，全流程加强对公民个人信息的保护，确保公民个人信息安全。目前第七次全国人口普查各项准备工作进展顺利，700多万普查人员将于11月1日起走入千家万户，正式开启普查现场登记。希望广大社会公众积极支持参与人口普查，主动配合、如实填报，确保普查数据真实准确。

宁吉喆在现场通过网络实时连线方式，对北京、浙江、广西、重庆、云南和陕西六省市人口普查准备情况进行了检阅，并对全国辛勤奋战在普查一线的各级普查机构和普查人员表示了亲切慰问。他强调，广大普查工作者要振奋精神、鼓足干劲，打好普查登记硬仗，向党、国家和人民交上一份满意的答卷。六省市普查机构负责人分别在主会场和各地分会场汇报了普查工作准备情况。现场普查员代表与各地普查员共同宣誓，作出依法履行普查职责，严守保密纪律，圆满完成普查任务的庄严承诺。

北京市政府有关负责同志在致辞中表示，北京各级普查机构要统一步调、联动配合，利用好各类宣传平台，线上线下齐发力，实现人口普查家喻户晓、人人支持，为人口普查工作的顺利实施营造良好氛围。

开放日活动现场分为“人口普查，惠及万家”“知根知底，国之大计”“国家点名，我喊‘到’”三个主要环节。人口普查推广宣传大使钟南山、姚明及多位行业代表以视频形式表达了本次普查的寄语与祝福。活动还通过现场讲解、情景剧等方式，科普人口普查知识，解答公众关心的普查问题。

(责编：杨曦、孙阳)