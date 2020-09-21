国家邮政局：“快递下乡”覆盖率逐年递增 已达97.7%

人民网北京9月21日电（鄂智超）在国务院新闻办公室就邮政快递业助力脱贫攻坚有关情况举行的发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，“快递下乡”工程自2014年启动以来覆盖率逐年递增，今年8月底为止已达97.7%。

马军胜指出，“快递下乡”是解决行业不平衡、不充分问题的关键举措，也是带动农村电商发展和推动农村消费增长的基础性工程。7年前，我国农村的快递服务不完善，服务末端只到县城，当时农民在农村要网购还要搭车到县城取快递。2014年推出当年“快递下乡”覆盖率达到50%，第二年增长到70%，第三年增长到80%，第四年增长到90%，第五年增长到93%，第六年增长到96%，到今年8月底为止覆盖率为97.7%。

马军胜表示，“快递下乡”在脱贫攻坚中起到四点作用。第一，它构建了贫困地区“工业品下乡”和“农产品进城”的双向流通渠道。第二，加快了快递行业和农业的产业融合。第三，便利了广大的农民兄弟。第四，通过“快递下乡”做大行业蛋糕。

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