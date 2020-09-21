505万公里邮路通达全国行政村 助力脱贫攻坚

人民网北京9月21日电（记者 胡挹工）今日上午，国家邮政局局长马军胜在国务院新闻发布会上介绍了邮政快递业助力脱贫攻坚有关情况。在接受采访时告诉记者，去年8月，全国已经实现了所有建制村直接通邮，全国建制村实现直接通邮为畅通城乡双向物流，助力脱贫攻坚，提供了坚实的基础保障。
马军胜介绍，现在邮政体系中，农村邮政支局有4万个，村级服务站点超过50万个，在服务点里开通“邮乐购”电商服务站点的有31万个。连接他们之间的邮路总共505万公里。马军胜表示，这个网络是邮政服务农村、服务贫困地区最基础的物流网络。邮政快递业一定要充分发挥相关优势，助力脱贫攻坚。
为此，马军胜指出，一要注重发挥邮政县乡村三级网络优势，在做好法定邮政普遍服务的基础上，通过网点、网络和服务点对接叠加政务、警务、税务等便民代办业务，提升服务功能。尤其是大量农民工在外打工，经常需要异地办证，回来很不方便，为减少人员奔忙，完全可以利用邮政网络代办，减少来回奔忙。
二是在寄递物流网络上要狠下功夫。邮政网络是全国唯一一张能通达所有行政村的寄递网络，线下资源丰富。去年邮政网络收投农村包裹超过20亿件，助力农产品销售165亿元。
三是邮政快递网络可以给农民兄弟送上邮政的金融服务。截至今年6月底，全国邮政邮储银行发放涉农贷款余额达到13500亿元，邮政金融精准扶贫贷款余额达到902亿元，累计投放扶贫小额贷款143亿元，这些为支持“三农”作出了重大贡献。
四是着力培育农村的精准脱贫项目、脱贫能手。通过典型来带动区域脱贫致富。马军胜指出邮政快递业要不断地挖掘地方典型，培养典型，通过典型来带动一个村、一个区域脱贫。
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