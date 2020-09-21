国家邮政局：智能化快递与时俱进 新兴技术需不断完善

人民网北京9月21日电（鄂智超）在国务院新闻办公室就邮政快递业助力脱贫攻坚有关情况举行的发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，随着智能化快递不断发展，得到了较好效果，新兴技术仍需要不断完善。
马军胜认为，快递行业天生就要和信息结合起来。他表示，“快递”是在规定时间内把文件、印刷品、包裹，递送到收件人，同时一定要附带有信息来进行跟踪。在快递发展当中，信息化水平同步发展。目前快递跟踪基本实现，动态跟踪、电子地图也在推进。整体来看，智能化快递水平与时俱进，发展效果较好。
提到无人机、无人车快递，马军胜表示，快递智能化的新兴技术在使用范围、使用场景上还有一些限制，需要不断完善的过程，而在某些特定场景下已显现作用。他举例，疫情期间，武汉金银潭医院搭建了无人机邮路，把药品、防疫用品送到颐苑。近一段时间，藏区收获的松茸在日本市场很受欢迎，并要求用冷链8小时送到日本。过去，在高山上采摘运到山下，很难达到要求，现在通过无人机采摘运到山下归集。无人车则在限定区域使用，要求道路无障碍，目前在校园、机关大院等场所使用。
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