邮政快递行业助力扶贫 每年新增就业超过20万人

人民网北京9月21日电（胡挹工、鄂智超）在国务院新闻办公室就邮政快递业助力脱贫攻坚有关情况举行的发布会上，国家邮政局局长马军胜表示，邮政快递是劳动密集型行业，近年来邮政快递增量加大，每年有效带动就业20万人以上，为稳定就业，助力脱贫攻坚做出贡献。另一方面，邮政快递行业也需要更多知识人才助力快递“进厂出海”。
马军胜表示，为了实现稳定增加就业，邮政快递行业将秉承一贯做法。一是继续巩固发展态势，稳定建量增加，深化服务下沉，增加就业岗位，把每年新增20万人就业稳定住。二是要做好帮助贫困群众就业创业。三是要抓好技能培训。四是要改善快递员的工作和生活环境。他表示，将继续设立快递爱心驿站，同时要努力稳定劳动标准定额政策，协调收件端和投递端的差异政策，努力稳定扩大快递员的福利水平。
马军胜提到，快递下一步的发展方向要“进厂出海”。快递进厂，服务先进制造业，涉及大量的先进制造技术、先进数据技术、互联网技术，需要很多知识人才。快递出海，到世界各地发展，也需要更多人才。
“希望广大的大学生看好我们这个行业，它的未来前景是非常好的。不但是劳动密集型，也是知识技术密集型，是大有前景的行业，欢迎大家投身到我们行业中来”，马军胜表示。
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