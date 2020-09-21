原标题：北京市教委公布校外线上培训备案名单 作业帮直播课首批通过备案

近日，北京市教委公布首批《北京市校外线上培训备案名单》（以下简称“备案名单”），作业帮直播课被列入首批备案名单。

2019年7月，教育部等六部门联合印发了《关于规范校外线上培训的实施意见》，《意见》提出在2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查。根据意见要求，作业帮直播课于2019年9月25日通过全国校外线上培训机构管理服务平台，向北京市教委提交了完整的备案材料，并于今年6月在直播课首页显著位置上线了校外线上培训机构备案内容承诺公示。

9月18日，北京市教委公布首批《北京市校外线上培训备案名单》，52家培训机构入选，作业帮直播课被列入首批备案名单。据悉，北京市共有267家学科类校外线上培训机构申请备案，其中首批52家通过北京市教委审查，被列入备案名单。

北京市教委表示，对未经备案从事面向中小学生学科类线上培训的主体，将依法依规予以查处。建议学生和家长在了解国家和北京市关于校外线上培训相关政策的基础上，理性选择校外线上培训。

作业帮直播课是中国最大的K12在线教育平台——作业帮旗下的一款教育产品。作为在线教育的领军企业，作业帮一直以“让优质教育触手可及”为使命，严选“名师”,精心打磨课程体系。截至目前，作业帮直播课已累计服务付费课学员超过2000万，已完成超过19万节在线直播班课,学员覆盖全国各省(区、市),好评率达95%。

2020年8月31日，作业帮发布直播课2020年暑期业绩：暑期付费课学员超过780万，同比增长390%，是今年K12领域付费课学员量第一名；正价班学员就读人次超过171万，持续保持领先，同比增长超过350%；正价班67%的新增学员来自作业帮自有流量，综合获客成本不到行业平均值一半。

截止目前，作业帮员工超22000人，在北京、西安、武汉、合肥、郑州、成都、济南、石家庄、南京、长沙、重庆等11个城市拥有分部。为促进社会就业贡献力量，作业帮今年计划在全国招聘10000+岗位。

(责编：毕磊、夏晓伦)