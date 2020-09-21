商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略

人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具有里程碑意义。按照党中央、国务院决策部署，我国已经陆续建立了上海、广东、辽宁、海南、山东，一共18个自贸试验区。这次进行自贸试验区进一步扩容，其目的就是要通过更大范围、更广领域、更深层次的改革探索，激发高质量发展的内生动力；通过更高水平的开放，推动加快形成发展的新格局。

王受文表示，这次做这样的安排，主要有这么几点考虑：

一是有利于进一步服务国家发展战略。刚刚提到了有18个自贸试验区已经设立，这18个自贸试验区其中11个所在的省份是靠海的，还有7个没有靠海，属于内陆地区。商务部选择这4个新设自贸试验区或者扩区，会实现京津冀的全覆盖，有利于推动京津冀协同发展，比如增加了北京。同时，实现了长三角全覆盖，有利于推动长三角区域一体化，比如安徽。进一步叠加了中部崛起等国家发展战略，比如湖南，这次是新增加的。这样做有利于推动形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，打造国际合作与竞争新优势。这是第一个考虑，要更好地服务于国家发展战略。

二是有利于进一步保障产业链供应链安全稳定。北京科技创新动能强劲，湖南装备制造业积淀深厚，安徽新兴产业要素比较活跃，浙江数字经济蓬勃发展。在这4个地区新设或者扩区，将通过科技创新从源头上补链强链，依靠产业链集成创新进一步稳链固链，提升产业链供应链先进性、稳定性和竞争力，引领产业高质量发展，这将会为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做一些有益的探索。

三是有利于进一步深入开展差别化探索。这4个方案可以说充分考虑了党中央、国务院对自贸试验区的战略定位和要求，围绕着服务贸易、先进制造业、科技创新和数字经济等新领域新业态，提出了特色鲜明的差别化试点任务，打造各具特色的改革开放新高地。北京在中国服务业开放中具有引领作用，商务部将支持北京自贸试验区在有条件的区域最大限度放宽服务贸易准入限制。湖南自贸试验区着力促进制造业数字化、智能化转型，支持先进制造业高质量发展。安徽自贸试验区通过布局一批基础研究、应用研究的前沿研发平台和基地，努力建设科技创新策源地。浙江自贸试验区将加大物联网、工业互联网、人工智能等新型基础设施的建设力度，积极打造数字经济发展示范区。

四是有利于进一步建设更高水平开放型经济新体制。这4个省外向型经济基础相对比较好，增长也比较快，去年这4个省市加在一起利用外资占全国的21.4%，进出口额占全国的21.7%。特别值得一提的是，北京市服务业占北京市GDP的83%，这些都显示了这4个地方有比较好的基础和条件。对外贸易方面，去年湖南的外贸增长41.2%，增速全国第一。安徽新兴产业发展迅速，战略性新兴产业占安徽规模以上工业产值比重达到35%。浙江一直是外贸大省，去年进出口额达到了3万亿元人民币。在这4个地方新设或者扩区，可利用这4个省外向型经济发展势头比较良好的特点，进一步释放巨大的潜力和发展动能，有助于探索在新形势下建设更高水平开放性经济体制，推动经济高质量发展。

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