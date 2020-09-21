商务部：自贸区为我国构建开放型经济新体制积累有益经验

人民网北京9月21日电 （栗翘楚）自2013年以来，我国先后设立了18个自贸试验区，针对自贸区取得的建设成效，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，这18个自贸试验区从少到多、从无到有，大胆试、大胆闯，形成了多领域复合型综合改革开放态势，为我国构建开放型经济新体制积累了有益的经验。具体来说，18个自贸试验区取得以下几点成效：

第一，从扩大开放方面来看。自贸试验区在投资、贸易、金融、人员流动等方面都开展了一系列的先行先试，推出一系列的开放举措。应该说，今天自贸试验区是全国开放水平最高的区域。大家都知道，2013年上海自贸试验区推出第一张自贸试验区外资负面清单，清单中，限制或禁止外资进入的行业达到190项，今年最新公布的自贸试验区投资负面清单中，限制或禁止外商投资的行业只有30项，和第一张单子相比，下降80%，这些放开的领域绝大部分都在全国放开，带动全国的对外开放，提升全国对外开放度和透明度。大家知道，现在各地都有国际贸易的“单一窗口”，第一个试点国际贸易“单一窗口”就是在自贸试验区，第一个自由贸易账户也是在自贸试验区开立的，外籍人才居留这些方面的政策也是最先在自贸试验区里实施的，所以从贸易、融资、人才便利方面，这些领域的开放自贸试验区最先试、最先闯，为全国的开放作出贡献。

第二，在改革方面。自贸试验区设立之初，就以制度创新为核心，经过这么多年的努力，探索试验了一批基础性的、根本性的改革，成为全国深化改革的样板。自贸试验区最早开始实施外资准入前国民待遇加负面清单管理模式，在自贸试验区实施准入前国民待遇加负面清单之前，所有的外资进入中国都要“逐案审批”，每个外资企业都要经过政府的审批才能设立，否则不能设立。现在改革审批制度，在负面清单里面的需要审批，负面清单外的不需要审批。先实施备案，后来进一步改革，备案也不需要了，实施“信息报告制度”，负面清单之外的外资企业到市场监管部门去注册，注册以后向商务部门做一个信息报告就可以，原来不仅要在市场监管部门的体系之内登记，而且还要到商务部门进行审批，现在不需要。由审批变为备案再变为信息报告，这是一个非常典型的改革方面的成效。全国“证照分离”改革最先在自贸试验区里实施，现在自贸试验区进一步实施“证照分离”的全覆盖，对深化“放管服”改革，推动政府治理能力的提高意义重大。

第三，在服务国家战略方面。自贸试验区在服务京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展这些战略方面都取得了比较明显的成效，在这方面采取的一系列措施都发挥了很重要的作用。比如，京津冀口岸物流一体化现在已经实施，粤港澳跨境快速通关也开始实施，一些跨区域的优势产业集群逐步形成，所以自贸试验区在服务国家战略方面的成效也是明显的。

第四，在产业集聚方面。我举几个例子，刚刚朱从玖副省长提到，浙江自贸试验区在推动油气全产业链开放发展方面做了非常有益的探索，在保税船用燃料油的经营、原油非国营贸易等方面都做了非常好的探索，现在浙江自贸试验区里的油气企业已经达到6000多家，这几年实现的油品贸易交易额达到6000亿元。比如，融资租赁方面，原来融资租赁最活跃的不在中国，现在天津在融资租赁方面已经成为全球融资租赁行业一个重要集聚区。还有跨境电商，这几年我国跨境电商蓬勃发展。河南自贸试验区在跨境电商方面就做了非常好的探索，发展也很迅速。所以在产业集聚方面，自贸试验区通过大胆试、大胆闯，集聚各类要素，利用开放政策，取得很好的成果。

第五，还值得一提的是，在今年年初新冠疫情发生之后，自贸试验区在统筹疫情防控和社会经济发展方面也有非常出色的表现。疫情刚刚发生的时候，用工难、融资难、履约难，上下游产业链怎么来共同复工复产？在这些方面自贸试验区发挥优势，重点行业迅速实现复工复产，有效地稳定市场预期。我这里有一个统计数字，今年前7个月，18个自贸试验区新设外资企业3300多家，实际利用外资900亿元以上，进出口额达到2.7万亿元，如果把这18个自贸试验区面积加在一起不到全国的千分之四，但是外资占到全国的16.8%，外贸占到全国的13.5%，所以自贸试验区在稳定外贸外资基本盘方面发挥重要作用。

最后，这18个自贸试验区不仅是自己在发展，开放的措施、开放的行业已经在全国推广，在改革方面取得的经验，也在全国进行了有效的复制推广。前面我已经介绍到，7年来自贸试验区已经形成的可复制可推广的经验达到260项，在全国不同区域进行复制推广，这涉及到贸易自由化便利化、投资自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变，这些都有效促进政府治理理念的转变，有效推动全国营商环境的改善，激发市场主体的活力，形成改革红利共享，开放成果普惠的良好局面。当然，自贸试验区的工作还有很多可以进一步完善、进一步提高的方面。商务部作为国务院自由贸易试验区工作部际联席会议机制的牵头部门，将会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同18个自贸试验区和新成立的3个自贸试验区一起，落实好自贸试验区的发展战略，让它在改革与开放方面发挥更好的先行先试作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)