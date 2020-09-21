用工平台加码数字化 赋能企业人资管理

当前，在各种“黑天鹅”事件的冲击下，企业的生存发展的关键就在于清晰的战略，超强的执行力与效能的提升上。在人力资源领域，数字化加持下的灵活用工越来越引起企业的重视。
日前，国务院常务会议对灵活用工有关工作做出部署，措施包括为劳动者居家就业，远程办公、兼职就业创造条件、将灵活就业岗位纳入公共就业服务范、对灵活就业人员提供政策性的福利等。会议强调，中国有9亿多劳动力，零工经济能容纳2亿人的就业。打破对灵活用工的不合理限制，将大大缓解中国的就业压力，为中国经济发展增速。
以数字化灵活用工平台金柚网为例，公司搭建起“B+C”开放共享的数字化灵活用工平台，为企业提供外包管理、劳务派遣、非全日制用工、招聘流程外包等一系列富有竞争力的灵活用工产品与解决方案。
在外包管理方面，金柚网为企业提供专业化的业务外包服务，解决企业由于自身团队或资源配置不足等相关事项带来的难题，使企业可以聚焦于核心业务的发展。
在劳务派遣方面，针对企业客户的需求，金柚网协助企业将员工劳动关系和用工管理剥离，实现“用人无需养人”，在满足企业灵活用工的同时，解决了部分企业人事编制不足的痛点，显著降低企业管理成本、减少劳资纠纷、提高管理效能。
在非全日制用工方面，针对企业全职雇佣专业技能人才，短期用工人员成本高昂、招聘压力过大等痛点，金柚网通过非全日制用工等方式提供灵活用工解决方案，帮助企业快速突破业务瓶颈，降低人工成本，提升组织灵活性。
在招聘流程外包方面，金柚网以企业招聘需求为导向，提供一站式从人力发掘到招聘录取的全套招聘流程服务，有效缩短企业招聘时间，提升企业招聘效率。（牛广文）
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