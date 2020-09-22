打造各具特色的改革开放新高地（权威发布）

日前，北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案印发。国新办21日举行新闻发布会，介绍方案相关情况。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，自贸试验区作为我国改革开放的试验田，实施7年来，坚持以制度创新为核心，锐意进取、大胆探索，累计到今天已经形成了260项制度创新成果，面向全国复制推广。

王受文表示，方案充分考虑了党中央、国务院对自贸试验区的战略定位和要求，围绕着服务贸易、先进制造业、科技创新和数字经济等新领域新业态，提出了特色鲜明的差别化试点任务，打造各具特色的改革开放新高地。

北京在中国服务业开放中具有引领作用，将支持北京自贸试验区在有条件的区域最大限度放宽服务贸易准入限制。湖南自贸试验区着力促进制造业数字化、智能化转型，支持先进制造业高质量发展。安徽自贸试验区通过布局一批基础研究、应用研究的前沿研发平台和基地，努力建设科技创新策源地。浙江自贸试验区将加大物联网、工业互联网、人工智能等新型基础设施的建设力度，积极打造数字经济发展示范区。

关于北京自由贸易试验区总体方案的亮点和特色，北京市副市长杨晋柏归纳了四个方面：助力打造有全球影响力的科技创新中心；助力建设国家服务业扩大开放综合示范区；着力打造数字经济试验区；着力服务京津冀协同发展国家战略。北京自由贸易试验区将主动融入和服务京津冀协同发展战略，不断深化京津冀产业链协同发展。

湖南自贸试验区涵盖长沙、岳阳、郴州三个片区。湖南省副省长何报翔介绍，长沙片区突出临空经济，打造全球高端装备制造业基地、内陆地区高端现代服务业中心、中非经贸深度合作先行区和中部地区崛起增长极；岳阳片区突出临港经济，打造长江中游综合性航运物流中心、内陆临港经济示范区；郴州片区突出湘港澳直通，打造内陆地区承接产业转移和加工贸易转型升级的重要平台以及湘粤港澳合作示范区。

“设立安徽自贸试验区是安徽服务国家开放发展战略的一个重大平台。”安徽省副省长章曦表示，安徽将坚持改革开放、坚持高质量发展，发挥好三大优势，着力三项探索：充分发挥安徽的科创优势，探索科技创新和实体经济发展深度融合的新机制；充分发挥安徽产业优势，探索传统产业转型升级和战略性新兴产业发展壮大的新模式；充分发挥安徽区位优势，探索改革开放高质量发展的新举措。

根据方案，浙江的自贸试验区从油气全产业链拓展到了五大功能定位。浙江省副省长朱从玖表示，扩区之后，浙江要聚焦五大功能定位，不断加强改革攻坚：一是打造以油气为核心的大宗商品资源配置基地，建成具有国际影响力的国际油气交易中心和油气储运基地、全球一流的石化炼化一体化中心和海事服务基地。二是打造新型国际贸易中心，全力拓展新的国际贸易领域。三是打造国际航运与物流枢纽，支持全球智能物流枢纽建设。四是打造数字经济发展示范区，全面拓展数字产业化、产业数字化、数字生活新服务等领域。五是打造先进制造业集聚区。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 02 版）

(责编：杨光宇)