百分之九十七的乡镇有了快递网点（权威发布）

本报北京9月21日电 （记者韩鑫）今年是脱贫攻坚的决战决胜之年，邮政快递积极发挥行业优势，为全面打赢脱贫攻坚战贡献了重要力量。9月21日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家邮政局局长马军胜介绍了邮政快递业助力脱贫攻坚有关情况。

“近年来，通过坚持以发展农村邮政、快递服务为主攻方向，不断推动农村邮政快递网络下沉，开展空白乡镇局所补建、快递下乡、建制村通邮三大工程，构建起覆盖城乡、惠及全民的网络体系。”马军胜介绍，截至目前，农村100%的乡镇已建有邮政局所，100%的建制村实现了直接通邮，97%的乡镇有了快递网点。2019年，农村地区收投快件超过150亿件，今年1—8月，这一数字达到200亿件，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。

“快递下乡”是解决邮政行业不平衡、不充分问题的关键举措，也是带动农村电商发展和推动农村消费增长的基础性工程。

对此，马军胜说，7年前，我国农村快递服务尚不完善，服务末端只到县城，当时农村网购还要搭车到县城取快递。2014年国家邮政局启动“快递下乡”工程以来，快递下乡覆盖率逐年递增，截至今年8月底已达97.7%，极大弥补了城乡寄递鸿沟。2015年前，全国有3.6万个建制村不是直接通邮，到去年8月，全国已实现所有建制村直接通邮，目前我国农村邮政支局有4万个，村级服务站点超过50万个，在服务点里开通“邮乐购”电商服务站点的有31万个，连接站点之间的邮路共达505万公里。

全国邮政基础设施网络基本搭建就绪后，如何用好这一网络体系，进一步助力脱贫攻坚？马军胜说，下一步将注重发挥邮政县乡村三级网络优势，在做好法定邮政普遍服务的基础上，通过网点、网络和服务点对接叠加政务、警务、税务等便民代办业务，提升服务功能。其次，在寄递物流网络上要狠下功夫。邮政网络是全国唯一一张能通达所有行政村的寄递网络，线下资源十分丰富。去年邮政网络收投农村包裹超过20亿件，助力农产品销售165亿元，还将进一步发挥网络优势。此外，借助这一网络给农民送上邮政金融服务。截至今年6月底，全国邮政邮储银行发放涉农贷款余额达到1.35万亿元，邮政金融精准扶贫贷款余额达到902亿元，累计投放扶贫小额贷款143亿元。最后，要着力培育农村的精准脱贫项目、脱贫能手。通过典型来带动区域脱贫致富。2014年以来，共解决农村地区就业150万人以上。仅今年前8个月，邮政快递业就为农村地区新增就业岗位15万人，帮助504个国家级贫困县的10万户贫困户增收1亿多元。

随着复工复产加速推进，邮政行业生产运行恢复效果显著。1—8月，行业完成业务总量超过1.2万亿元，业务收入近6800亿元，快递已完成480亿件，同比增长25%。“前不久，完成快递量超过500亿件，10月份预计将突破600亿件。”马军胜说，农村市场加速启动是重要原因。接下来还将推进“快递进村”，突破农村末端服务难题。目前，快递进乡镇的覆盖率已超97%，但快递进村只占到40%左右，今年将瞄准这个目标继续努力，在巩固“快递下乡”、巩固邮政直接通邮的基础上，推进“快递进村”工程，预计将用3年时间解决这一问题。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 07 版）

(责编：杨光宇)