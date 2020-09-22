9月贷款市场报价利率不变

本报北京9月21日电 （记者吴秋余）21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），其中1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。均较上一期保持不变。自4月创下改革以来单月最大降幅后，1年期和5年期以上LPR已连续5期“按兵不动”。

作为LPR报价的基础，本月中期借贷便利（MLF）利率未做调整。“9月MLF操作等相关利率保持不变，已传递出LPR不降的信号。”中国民生银行首席研究员温彬认为，下阶段，货币政策将更加聚焦精准导向，主要通过公开市场操作和MLF的方式，稳定银行体系流动性。由于向实体经济让利1.5万亿元仍在进行中，其中通过降低利率实现的让利幅度要达到9300亿元，扣除前7个月已经实现的降低利率减负4700亿元，后5个月还要继续通过降低利率减负4600亿元，因此本月LPR虽然保持不变，但实体企业的贷款利率将保持下行趋势。

《 人民日报 》（ 2020年09月22日 07 版）

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