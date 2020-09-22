前八月电信业务收入增3.1%

本报北京9月21日电 （记者韩鑫）工信部21日公布今年1—8月我国通信业经济运行情况，数据显示，1—8月，我国电信业务收入增速平稳，累计完成9153亿元，同比增长3.1%，增速与1—7月持平。按照上年不变价计算的电信业务总量为9733亿元，同比增长19.3%。
“前8月基础电信业保持平稳增长态势主要有两个原因。”中国信通院政经所产业发展研究部副主任左铠瑞认为，一方面是移动数据流量保持旺盛需求。得益于直播、在线教育等新模式新业态持续火爆，1—8月移动互联网接入流量同比增长33.7%，8月户均移动互联网接入流量达11.3GB，创历史新高。另一方面，新兴业务加快成长。基础电信企业加快拓展企业机构端市场，云计算、大数据、物联网等新兴业务成为新的增长点，行业发展的主引擎作用更加凸显。
分具体业务来看，固定通信业务收入增长较快。1—8月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3108亿元，同比增长11.6%，增速较上年同期提高2.1个百分点；实现移动通信业务收入6045亿元，同比下降0.8%，但降幅较上年同期收窄3.1个百分点。
数据及互联网业务收入平稳增长，支撑电信业务收入稳步增长。1—8月，三家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为1534亿元和4211亿元，同比增长7.1%和2.8%。此外，固定增值及其他收入持续较快增长，有力推动电信业务收入增长。三家基础电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，1—8月共完成固定增值业务收入1167亿元，同比增长23.1%，拉动电信业务收入增长2.5个百分点。
用户结构持续优化，移动电话用户规模保持稳定。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.98亿户，同比增长0.2%。固定宽带接入用户规模稳步增长，百兆固定宽带接入用户占比持续提升。截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.7亿户，同比增长6.1%。其中，百兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.14亿户，占总用户数的88%；千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达353万户，比上年末净增266万户。
从前8个月的运行数据看，电信业运行情况良好，且保持较快速度增长，这说明用户对电信业务尤其是移动数据业务仍保持较为旺盛的需求。在左铠瑞看来，从全年来看，电信业将保持平稳增长的态势，考虑去年下半年行业业务收入增长较快等翘尾因素的影响，预计全年增速将保持在2%—3%。
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