我国首个自营深水油田群投产

本报北京9月21日电 （记者丁怡婷）记者从中国海洋石油集团有限公司获悉：9月20日，历时30个月的建设，我国首个自营深水油田群——流花16—2油田群顺利投产。这也是目前我国在南海开发产量最大的新油田群，高峰年产量可达420万立方米，能够满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。
流花16—2油田群位于南海珠江口盆地，包括流花16—2、流花20—2和流花21—2三个油田，平均水深410米。这也创下了我国海上油田开发水深最深、水下井口数最多的纪录。
“油田群的建成投产进一步完善了我国具有自主知识产权的深水油气开发工程技术体系，为保障国家能源安全和助力粤港澳大湾区发展注入新动力。”中国海油流花16—2油田群开发项目组总经理刘义勇介绍。
刘义勇说，南海东部油田已实现连续24年年产量超千万立方米、连续5年年产量超1500万立方米。流花16—2油田群的建成投产，为南海东部油田实现2025年上产2000万吨目标奠定了坚实基础。
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