中国再添一批开放“新高地”（锐财经）

图为宁波舟山港北仑港区内，“福荣”轮卸载完木浆后驶离码头。截至9月21日，浙江宁波舟山港北仑矿石码头分公司年接卸外贸木浆43.7万吨，同比增加9%，超过去年总量。

蒋晓东摄（人民视觉）

9月21日，国务院正式发布《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》、《中国（湖南）自由贸易试验区总体方案》、《中国（安徽）自由贸易试验区总体方案》和《中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案》，为自贸区建设扩容提质吹响新号角。

中国已先后建立了上海、广东、辽宁、海南、山东等18个自贸区。有关方面指出，此次新一轮自贸区扩容目的在于通过更大范围、更广领域、更深层次的改革探索，激发高质量发展的内生动力；同时通过更高水平的开放，推动加快形成新发展格局。

四份方案特色鲜明

自贸区扩容，再次彰显中国坚定不移扩大对外开放、建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心。

在9月21日举行的国新办新闻发布会上， 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，这四份方案有几个鲜明的特点：

——突出畅通循环构建新发展格局。深化要素市场化配置改革，促进要素自主有序流动，提高要素配置效率。北京加强京津冀三地技术市场融通合作；湖南探索设立跨省域资质和认证互认机制；安徽完善区内技术等要素交易市场，允许外资参与投资；浙江建立产业链“链长制”责任体系，探索实行产业链供地。

——突出科技创新催生新发展动能。加速科技成果向现实生产力转化，提升产业链水平，维护产业链安全。北京探索开展去中心化的临床试验试点，简化国内生物医药研发主体开展国际合作研发的审批流程；湖南建立企业技术需求清单，促进科技成果转化中试；安徽不断深化科技成果使用权、处置权和收益权改革；浙江试点开展数据跨境流动安全评估，探索建立数据安全管理体制。

——突出深化改革激发新发展活力。赋予自贸区更大改革自主权，破除深层次体制机制障碍，加强产权和知识产权保护，完善公平竞争制度。北京探索国际数字产品专利、版权、商业秘密的知识产权保护制度建设；湖南开展强化竞争政策实施试点，创造公平竞争制度环境；安徽建立以人力资本价值实现为导向的分配激励机制；浙江探索取消施工图审查等工程建设领域审批制度改革。

——突出高水平开放打造新发展优势。开展规则、规制、管理、标准等制度型开放，形成国际合作和竞争新优势。北京试行跨境服务贸易负面清单管理制度；湖南放宽外商设立投资性公司申请条件；安徽探索建立符合国际通行规则的跨国技术转移和知识产权分享机制；浙江允许中资非五星红旗船开展以宁波舟山港为中转的外贸集装箱沿海捎带业务。

扩大开放再出实招

在地方层面，自贸区建设及扩容也将获得针对性的政策支持。

根据方案，北京自贸区以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征。目前，北京市已经制定发布了包括数字经济创新发展、数字贸易试验区、数据跨境流动安全管理试点、大数据交易所等数字经济发展政策。“我们将在特定区域开展技术转让所得税优惠政策试点，鼓励数字龙头企业、产业联盟等牵头成立相关领域发展基金，加强对规则制定、研发设计、海外并购、知识产权等关键环节的资金投入。同时，北京还将健全国际人才全流程服务体系，综合运用人才引进、积分落户、居住证、住房、子女入学等相关政策，吸引国内外数字领域优秀人才集聚。”北京市副市长杨晋柏说。

湖南省副省长何报翔表示，湖南将立足工程机械、轨道交通装备等优势产业基础，在创新平台建设、数字经济发展、工业互联网建设、高端装备维修再制造、知识产权保护和运用等方面开展探索试验。“我们将通过健全区域合作分享机制、完善立体化交通枢纽功能、加快湘粤港澳服务业扩大开放合作和承接产业转移等举措，推动沿海与内陆地区市场一体、标准互认、产业协同、创新资源共享、要素自由流动，着力改善营商环境，促进投资贸易便利化。”何报翔说。

“安徽自贸试验区将聚焦合肥、芜湖、蚌埠三个片区的各自特色和重点产业，探索形成片区联动、协同高效、竞相发展的新模式。同时，我们还要聚焦数字赋能，探索形成制造业加速向数字化、网络化、智能化发展的新模式，聚焦融合新业态，探索形成先进制造业和现代服务业深度融合的新模式，着力打造具有重要影响力的新兴产业集聚地。”安徽省副省长章曦说。

为“新格局”探新路

此次自贸区扩容提质，有利于形成一批开放新高地，进而推动形成全方位、多层次、多元化的开放格局。

此前设立的18个自贸区中，有11个在沿海省份，还有7个没有靠海。数据显示，今年前7个月，18个自贸试验区新设外资企业3300多家，实际利用外资900亿元以上，进出口额达到了2.7万亿元。这18个自贸区面积加在一起不到全国的千分之四，但外资占到全国的16.8%，外贸占到全国的13.5%。自贸区在稳定外贸外资基本盘方面发挥的重要作用可见一斑。

“此次扩容的四个自贸区所在地区外向型经济基础较好，增长较快。去年，四地加在一起利用外资占全国的21.4%，进出口额占全国的21.7%。比如，北京市服务业占GDP比重达83%；去年湖南的外贸增长41.2%，增速全国第一；浙江一直是外贸大省，去年进出口额达到了3万亿元人民币。”王受文说，在这四地新设或者扩区，将进一步释放巨大的发展潜力和动能，有助于探索在新形势下建设更高水平开放性经济体制。

商务部研究院国际市场研究所研究员白明对本报记者表示，中国经济体量庞大，各地发展情况也有不少差异，不可能让一个自贸区承担所有的试验任务，所以要选择不同的自贸区进行差别化制度创新和经验探索。如今，自贸区试点已经从小范围走向大规模，试点的任务越来越重，内容也越来越丰富，不同的自贸试验区进行差异化的制度创新和经验探索，将有力带动中国对外开放水平的整体提升。

“数字化、网络化、智能化是当前全球贸易乃至世界经济的发展趋势。因此，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，也要牢牢抓住这个新趋势、因地制宜。未来，京、湘、皖、浙四地自贸区的建设，非常值得期待。”白明说。

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