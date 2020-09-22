8月发行各类债券6万亿元

本报北京9月21日电 （记者徐佩玉）21日，中国人民银行发布8月份金融市场运行情况。数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券6万亿元。
具体来看，8月份债券市场发行国债5659.3亿元，地方政府债券1.2万亿元，金融债券9191.7亿元，公司信用类债券1.2万亿元，资产支持证券1020.3亿元，同业存单2万亿元。
截至8月末，债券市场托管余额为111.9万亿元。其中，国债托管余额为18.2万亿元，地方政府债券托管余额为24.8万亿元，金融债券托管余额为26.2万亿元，公司信用类债券托管余额为25.4万亿元，资产支持证券托管余额为4万亿元，同业存单托管余额为11万亿元。
看货币市场运行情况——
8月份，银行间货币市场成交共计95.1万亿元，同比增长14.9%，环比下降5.1%。其中，质押式回购成交83万亿元，同比增长17.6%，环比下降3.6%；买断式回购成交0.7万亿元，同比下降11.4%，环比下降16.9%；同业拆借成交11.5万亿元，同比下降0.3%，环比下降14.2%。
看债券市场运行情况——
8月份，银行间债券市场现券成交22.7万亿元，日均成交1.08万亿元，同比增长18.8%，环比下降5.6%。交易所债券市场现券成交1.9万亿元，日均成交912.5亿元，同比增长167.2%，环比增长2.9%。8月末，银行间债券总指数为201.2点，较上月末下降0.5点。
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