国内有机产品总产量超550万吨

本报北京9月21日电 （记者孔德晨）2020年全国“有机产品认证宣传周”启动仪式21日在京举办，主题为“有机产品认证：守护绿水青山 共享绿色生活”。启动仪式上，《中国有机产品认证与有机产业发展报告》与《中国有机产品认证市场调查报告》同期发布。
《中国有机产品认证与有机产业发展报告》显示，截至2019年12月31日，按照中国有机产品标准进行生产的有机作物种植面积为220.2万公顷，有机植物总产量为1245.1万吨，共有68家认证机构（国家认监委批准、具有有机产品认证资格）颁发了有机产品认证证书。
从证书发放量看，2019年有机证书发放数为5361张，获证企业数5120家。其中谷物磨制获证数最多，为2040张。
从产量看，2019年有机产品总产量为550.64万吨，谷物碾制、饮料和经处理的液体奶或奶油的加工量位列前三，占有机加工产品产量的44.89%。
从地域看，有机加工产品主要分布在东北、华北地区，居前五位的省市自治区分别是黑龙江、内蒙古、辽宁、贵州和山东，这五个省市自治区的产量之和为222.64万吨，占总产量的59.18%。
《报告》还显示，2019年中国有机产品总核销量80.98万吨，较上年增长11.04万吨；产品总贸易额678.21亿元，较上年增长46.74亿元；进口贸易额为125.49亿元，出口贸易额为7.27亿美元。
国家市场监管总局副局长唐军表示，有机产品认证是质量认证体系建设的一项重要工作，要充分发挥质量认证作用，进一步加强有机产品认证工作，努力提升监管和服务水平。要持续完善有机产品认证制度，健全有机产品认证全过程追溯机制，织密认证风险防控网；切实加强有机产品认证监管，把落实各方主体责任作为基础要求，不断提升监管效能；不断优化有机产品认证服务，为企业提质增效、降本减负；广泛宣传有机产品认证，准确解读中国有机产品认证制度，提升消费者对有机产品的认知度和获得感。
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