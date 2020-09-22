北京自贸区总体方案公布 高标准高质量建设北京自贸试验区

本报记者 马婧 袁璐

近日，国务院印发《中国（北京）、（湖南）、（安徽）自由贸易试验区总体方案》和《中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案》。昨天，中国政府网发布了《中国(北京)自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》），国务院新闻办公室昨天下午召开发布会对方案进行了解读。《方案》显示，建立中国（北京）自由贸易试验区（以下简称北京自贸区）是党中央、国务院作出的重大决策，北京自贸区的实施范围119.68平方公里，涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区3个片区。北京自贸区将对标国际先进规则，加大开放力度，开展规则、规制、管理、标准等制度型开放。

更大改革自主权

形成更多制度创新成果

按照北京自贸区的战略定位及发展目标，北京自贸区将以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关于深入实施创新驱动发展、推动京津冀协同发展战略等要求，助力建设具有全球影响力的科技创新中心，加快打造服务业扩大开放先行区、数字经济试验区，着力构建京津冀协同发展的高水平对外开放平台。

国家赋予北京自贸区更大改革自主权，深入开展差别化探索。经过3至5年改革探索，强化原始创新、技术创新、开放创新、协同创新优势能力，形成更多有国际竞争力的制度创新成果，为进一步扩大对外开放积累实践经验，努力建成贸易投资便利、营商环境优异、创新生态一流、高端产业集聚、金融服务完善、国际经济交往活跃、监管安全高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

根据《方案》，北京自贸区的实施范围119.68平方公里，涵盖3个片区，其中，科技创新片区31.85平方公里，国际商务服务片区48.34平方公里（含北京天竺综合保税区5.466平方公里），高端产业片区39.49平方公里。北京自贸区将围绕推动投资贸易自由化便利化、深化金融领域开放创新、推动创新驱动发展、创新数字经济发展环境、高质量发展优势产业、探索京津冀协同发展新路径、加快转变政府职能等七大任务展开建设。

服务业进一步开放

突出数字经济新特征

市政府相关负责人在发布会上表示，北京自贸区将助力打造全球影响力的科技创新中心。据介绍，北京集聚了4000多家地区总部和研发中心，风险投资累计金额在全球仅次于硅谷，拥有全国超40%的独角兽企业，具备打造全球影响力的科技创新中心的良好基础。《方案》将通过优化人才全流程服务体系、强化知识产权运用保护、营造国际一流创新创业生态等3个方面20余项措施，更大力度强化原始创新、技术创新和开放创新，为建设创新型国家和世界科技强国作出北京贡献。

2019年服务业占北京全市GDP比重83.5%，这一比重比全国高近30个百分点，北京服务贸易规模占全国20%左右。北京将通过落实《方案》明确的深化金融领域开放创新、满足高品质文化消费需求、优化发展航空服务等3个方面40余项措施，推动服务业进一步开放，高标准建设好国家服务业扩大开放综合示范区。

“北京是全球信息服务业最发达的城市之一，拥有完善的数字经济产业生态和庞大的市场应用基础。2019年数字经济增加值占全市GDP比重超过50%，居全国首位。”市政府相关负责人表示，北京自贸区将着力打造数字经济试验区，《方案》将通过增强数字贸易国际竞争力、鼓励发展数字经济新业态新模式、探索建设国际信息产业和数字贸易港等3个方面近20项措施，开展高水平数字经济和数字贸易先行先试改革。

为突出自贸区在数字经济方面的特征，北京正抓紧将《方案》中包括数字经济领域在内的试点任务进行逐项分解，逐项制定落实措施，进一步明确时间表、路线图，打造具有国际竞争力的信息产业和数字贸易港。同时，落实好促进数字经济发展政策文件，建设国际领先的新一代超算中心、新型数据中心、云边端设施等数据智能基础设施，并进一步加大政策倾斜和资金支持力度，在特定区域开展技术转让所得税优惠政策试点，适当放宽享受税收优惠的技术转让范围和条件。

深化京津冀协同发展

打造高水平开放平台

北京自贸试验区还将探索京津冀协同发展新路径，通过深化产业链协同发展，将自贸试验区打造为京津冀产业合作新平台。市政府相关负责人表示，将充分发挥好北京自贸区和河北自贸试验区大兴机场片区的载体和纽带作用，高起点、高标准构建好京津冀协同发展的高水平开放平台。

一方面，北京将统筹推进北京自贸区和大兴机场片区（北京区域）的联动创新，将考虑“政策谋划一体化”“推进机制一体化”和“立法保障一体化”，建立精简高效、权责明晰的管理体制，分步骤推进地方立法，通过树立统一的外部形象，强化整体优势，实现共赢发展。

另一方面，深化京津冀三地产业链的协同发展。北京将创新三地跨区域产业合作的方式，探索建立多元化产业对接合作模式。推动京津冀海关特殊监管区域多式联运协同发展，构建服务京津冀、辐射全国的陆海空口岸体系。建设好科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的北京自贸试验区，促进带动京津冀自贸试验区在研发设计、生产销售和物流配送等环节的协同联动，完善创新创业的服务体系，实现产业链的协同。

北京自贸区的建设将助力推动京津冀形成统一开放市场。通过加强京津冀自由贸易试验区技术市场融通合作，逐步实现京津冀自由贸易试验区内政务服务“同事同标”，推动实现政务服务区域通办、标准互认和采信，检验检测结果互认和采信，探索建立京津冀自由贸易试验区联合授信机制，健全完善京津冀一体化征信体系。

专家点评

自贸区为北京提供更大的创新舞台

本报记者 马婧

2015年，北京成为全国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，开启了一场产业开放式改革探索。“服务业扩大开放主要针对服务业和服务贸易领域，其实北京有很多高品质产品，对货物贸易的便利化也有很大需求，自贸试验区是综合的对外开放平台，既涵盖货物贸易也涵盖服务贸易，是全方位的对外开放。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平分析，自贸试验区的设定不仅推动北京制度型开放，对于高质量发展、京津冀一体化也能发挥更好的引领作用，同时北京也会在“一带一路”建设、推动全球化发展中发挥出积极作用。

对外经济贸易大学国际经济研究院副院长、北京对外开放研究院特约研究员庄芮表示，北京市在服务业对外开放当中扮演着非常重要的角色，对于北京来讲，自贸试验区是一个更高更好的平台，因为提供了更多的先行先试的空间和创新的舞台。

根据《方案》，北京自贸试验区涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区3个片区。庄芮认为，3个片区的布局充分考虑了北京的特色和优势。“因为北京在研发、科技、人才、文化等领域有独特的优势，考虑到这种优势，多片区布局可以助推北京在相应领域有一些新的突破和尝试，积累一些可复制推广的经验，服务于国家高质量发展。”

庄芮分析，从推动产业发展来看，北京自贸试验区的布局重点着眼于高端产业，这也体现了国家高质量发展的产业方向，支持北京在这些产业领域有更多创新，可以积极助推国家在相关领域的进一步发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)