原标题：中国自贸区数量增至21个

本报讯（记者 袁璐）继2019年6省份获准新设自贸试验区后，全国自贸区再度扩围。自2013年8月份建立上海自贸试验区以来，全国自贸区数量增至21个。

从区位布局来看，北京自贸区的实施范围为119.68平方公里，涵盖科技创新片区、国际商务服务片区和高端产业片区。湖南自贸区的实施范围为119.76平方公里，涵盖长沙片区、岳阳片区和郴州片区。安徽自贸区的实施范围为119.86平方公里，涵盖合肥片区、芜湖片区和蚌埠片区。此外，浙江自贸区扩展区域实施范围119.5平方公里，涵盖宁波片区杭州片区和金义片区。

商务部副部长王受文表示，建设自贸试验区在改革开放进程中具有里程碑意义，中国此前已陆续建立了上海、广东、辽宁、海南、山东等一共18个自贸试验区，此次进行自贸试验区进一步扩容，其目的就是要通过更大范围、更广领域、更深层次的改革探索，激发高质量发展的内生动力；通过更高水平的开放，推动加快形成发展的新格局。

王受文表示，中央决定新设北京、湖南、安徽自贸试验区及浙江自贸试验区扩展区域，将有利于进一步服务国家发展战略，推动形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，打造国际合作与竞争新优势；有利于进一步保障产业链供应链安全稳定，引领产业高质量发展，为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做一些有益的探索；可利用这4个省市外向型经济发展势头比较良好的特点，有利于进一步建设更高水平开放型经济新体制。未来将会同18个自贸试验区和新成立的3个自贸试验区一起，让它们在改革与开放方面发挥更好的先行先试作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)