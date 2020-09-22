97%乡镇有了快递网点 前8月农村收投快递200亿件

本报记者 赵语涵
昨天上午，国新办举行邮政快递业助力脱贫攻坚新闻发布会。记者从会上获悉，通过开展空白乡镇局所补建、快递下乡、建制村通邮三大工程，目前，农村10%的乡镇已建有邮政局所，100%的建制村实现了直接通邮，97%的乡镇有了快递网点。
邮政快递网络为农村经济腾飞架起新路。在下沉市场积极触网发展的大趋势下，今年前8月，农村地区收投快递达到200亿件，超过2019年全年数量。值得一提的是，今年，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。
“快递下乡”覆盖率达97.7%
今年是“快递下乡”工程第七年，国家邮政局局长马军胜欣喜地分享了这一工程的成绩单：“2014年首推‘快递下乡’，当年覆盖率达到50%，历经7年，截至今年8月底，农村乡镇快递覆盖率已达到97.7%。”
除了“快递下乡”，建制村通邮则帮助邮政网络深入到更多快递难以通达的村庄末端。马军胜介绍，目前全国55.6万个建制村均已实现了直接通邮。“我印象最深的是去年最后一个完成直接通邮的村庄——新疆喀什地区塔什库尔干县热斯卡木村。这个村太难了，常年冰雪封山，进村要翻越海拔4800米的达坂（当地语言中的‘山口’），原来邮递员都没有上去过。自治区在里面有工作队，我们和工作队结合，最终把这个村的通邮问题解决了。”马军胜说。
前8月农村快递量超去年全年
今年前8月，农村地区收投快递达到200亿件，超过2019年全年的150亿件。“今年，农村快递增长量跑赢城市10个百分点以上，反映出下沉市场接触电商和快递的热情。”马军胜说。
快递量增长的背后是农村依托电商实现产业发展的新图景。马军胜表示，通过积极推广“寄递+农村电商+农特产品+农户（合作社）”的产业扶贫模式，截至2019年底，已经培育出业务量超百万件的快递服务现代农业“一地一品”优质项目163个，其中，超千万件的金牌项目37个。2019年，各地邮政企业还培育“一市一品”项目712个，配送农特产品进城49万吨。
快递行业发展还解决了农村地区就业问题。马军胜介绍，2014年以来，共解决农村地区就业150万人以上。仅今年前8个月，邮政快递业就为农村地区新增就业岗位15万个，帮助504个国家级贫困县的10万户贫困户增收1亿多元。
前8月全国快递业务量增25%
作为较早实现复工复产的行业，今年1至8月，邮政快递行业完成业务总量超过12000亿元，业务收入近6800亿元，其中，快递已完成了480亿件，同比增长25%。
马军胜介绍了邮政业今年为战疫做出的努力。首先是全力保障防疫物资和居民基本生活用品的运递。同时，邮政行业在2月7日就全行业动员复工复产，2月下旬复工率达到八成，3月基本恢复正常。值得一提的是，全国400万快递员中，尽管有58人受到新冠病毒感染，但经过复盘核查，没有一个是在工作期间感染。
疫情中邮政行业迎来了一些新变化。马军胜介绍：“我们的服务赢得了很多新粉丝，最近很多老年人也开始使用快递业务。同时，由于国际疫情比较严重，过去是大量快递包裹寄进来，现在是大量包裹寄出去。”
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