海南离岛免税品无限购谜团：20元一账号 10万额度成摆设

无论是否去过海南，20元买一个账号就能无限额地购买低折扣的“离岛免税商品”,离岛记录？不需要；免税限额？不存在。听起来不可思议，但在海南离岛补购官方商城上，这的确是可以实现的。北京商报记者调查发现，当前，市场上出现了几类针对无离岛记录消费人群的免税品购买“门路”，滋生出了一条条不用离岛记录却能购买离岛免税商品的隐形产业链。

不离岛、无限额

“网购化妆品前，我都会在小红书、知乎等社交平台上做做功课、比比价格，一开始，听说花20元买个账号就能无限量购买海南离岛免税商品，我是不相信的。”热爱线上购物的刘女士，上个月突然发现了网上多了一些科普海南离岛补购官方商城VIP账号使用方法的“教程”。在这些帖子中，“海免官方”“无需到过海南”“直邮到家”等关键词让她眼前一亮。

抱着尝试的心态，刘女士向其中一篇“教程”的作者咨询了开通VIP的方法。没想到，对方直接提出只要微信转账20元、关注海南离岛补购官方商城微信公众号，提供真实姓名和手机号，经过24小时的审核后，刘女士就可以在海南离岛补购官方商城“买买买”了。

离岛记录？不需要；免税限额？不存在。

半信半疑的刘女士购买了VIP并按照流程登录之后发现，自己的账号已显示为“专享会员”，可随时下单购买比非会员价折扣力度更大的各种“免税品”。

最初，刘女士下单了一款“娇韵诗焕颜弹力晚安霜”。这件商品在海南离岛补购官方商城上的价格显示为610元/瓶（50ml）、折后实付价格为518.5元。而同样一款产品在娇韵诗淘宝官方旗舰店及北京中心城区某商场专柜上售价均为780元/瓶，而且还没有任何折扣；而在同样销售离岛免税商品的三亚国际免税城官方商城上，这款产品的售价同样是610元/瓶（50ml）但暂时缺货。

付款后，刘女士却愈发困惑了起来，“虽然订单收款方为海免（海口）免税店有限公司，但在订单中仍然涵盖了离岛信息的内容，只不过姓名、手机号、身份证号、离岛日期等栏目均自动显示为空白，离岛方式则被填上了‘飞机’，而航班号处则被标注了‘有税’”。

“不过，由于VIP账号显示的商品价格确实比其他渠道都便宜，因此，收到货后我就又陆续下了几单。前后共消费了5000元左右。”在刘女士购买的第二批商品中，补购商城中的娇韵诗双萃焕活修护精华露套装（一套）的折后实付价为1613.3元；而三亚国际免税城官方商城售价则为1898元/套，购买需满三件才可享受8.5折促销优惠（折扣价为1613.3元）。而在商场专柜，该套装售价为2920元，满减优惠后价格为2620元/套。

即便如此，刘女士的困惑仍没有消除，因为她的第二笔及以后的订单，航班号一栏显示内容从之前的“有税”变成了“专享会员”。

刘女士回忆，自己利用VIP账号下单的商品，寄件方为海免（海口）免税店有限公司，地址为海南省澄迈县老城镇海口综合保税区海橙一路保税仓库A3-1。看到上述信息后，刘女士才对商品的货源更确信了几分，感觉自己真是借着VIP账号“捡了漏”。

20元的“VIP”账号

实际上，刘女士购物所使用的海南离岛免税补购商城VIP账号并不神秘，截至目前，在小红书、知乎等平台网站上，仍有不少公开销售、代开此类账号的帖子。

其中，有些人自称是海免的VIP会员，可帮忙代拍海南离岛补购官方商城上的商品，每件/套商品需加价3-20元不等；同时，还有一部分人则直接公开叫卖“海免VIP会员”资格。这些销售账号的人称，在开设了这类账号后，消费者即可无限额地在海南离岛补购官方商城上购买免税商品，更为关键的是，消费不需要离岛记录，也不会扣除每人每年10万元的离岛免税购物额度。

自称可代开“海免VIP”账号的卖家芳芳揭秘称，其实所谓的“海免VIP”就是海南离岛补购官方商城的个人会员账号，有了会员账号就可在线上购买商城商品。开通账号前需关注海南离岛补购官方商城微信公众号，关注后只需提供个人姓名及电话就可开通，无需其他任何证明。

不过，芳芳也表示，近期部分账号出现不稳定现象。“有一些人的号就被莫名取消了，（开通的账号）能用多久不好说。”而对于部分网友称自己遇到必须购买满8000元商品才不会被取消账号的情况，芳芳则表示现在海南离岛免税补购商城对VIP会员已无此限制。

在芳芳的指导下，缴纳了20元费用后，消费者李女士（化名）成功办理了海免VIP账号。开通了VIP后，李女士为确认账号的有效性，拨通了海南离岛补购官方商城客服人员的电话。客服人员表示，这类账号由第三方公司开通，不是商城的负责范围，但只要是在商城下单的商品都是免税品，而且线上补购的商品也肯定会从个人年度10万元的离岛免税额度中扣除。

就此，刘女士又登录了查询个人离岛免税额度使用情况的中国（海南）国际贸易单一窗口官网后发现，自己利用VIP账号购买的商品，并未反映在个人年度离岛免税额度之中。截至北京商报记者发稿时，中免集团也尚未对此事作出回应。

尚需厘清的“免税”销售

“不可否认，离岛免税确实为海南旅游业的复苏提供了重要的支撑，‘买买买’释放的引流效应还是非常可观的。”景鉴智库创始人周鸣岐表示。北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云进一步提出，当前，在出境旅游、购物恢复周期尚不明朗的背景下，确实有不少消费者将需求转移到了海南，加上海南离岛免税购物限额放宽至每人每年10万元等利好政策的推动，导致离岛购物需求快速爆发，与此同时，一些不离岛的“套路”也随之出现。

北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳认为，离岛购物的政策除了鼓励游客前往海南旅游，对海南的商业发展也是一个机会，而必须提供离岛信息、每人每年10万元的购物额度等都是为了让其良性发展设下的限制。

“按理来说，免税品与有税品会存在一定差价。以化妆品和护肤品为例，大部分消费者有自己熟悉和常用的品牌，普遍不用看到实物就可按照自身使用习惯来下单。但无需离岛信息的购买模式却容易让消费者产生混淆，对自己购买的产品是否为免税品产生了怀疑。而这也侧面反映出，运营商在内部管理上还有一定的完善空间。”赖阳称。

周鸣岐也指出，从事离岛免税零售的相关企业，的确需要对消费者购买有税、免税品的各种渠道进行进一步明确。“对于大多数消费者来说，免税还是一个货源相对有保障的购物途径，因此商品究竟是免税还是有税，相关的进货渠道等，都需要供应商进一步明晰。

而上海申宜禾律师事务所律师王龙国还分析称，通过线上实现不离岛购买免税品，可能会对市场整体环境造成一定的影响。“线上下单的人数一旦增加，原本正常离岛购买免税品的消费者可能就需与其‘抢货’，一些热门产品还可能出现缺货现象，影响了正常离岛消费者的权益。同时，‘虚火’的数据也可能会影响供货商及相关部门的判断，影响接下来资源的配置。”

北京商报沸点调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)