证监会出手 “11连板”天山生物遭立案

北京商报讯（记者 董亮 马换换）12个交易日斩获了11个涨停板，“疯牛”天山生物（300313）9月9日被深交所“叫停”之后，如今更是遭到了证监会的关注。9月21日晚间，证监会表示，对天山生物等股票异常交易行为进行立案调查。除了天山生物之外，豫金刚石、长方集团两股也因股价异动目前正被停牌核查。
证监会表示，近期，天山生物等股票价格短期异常波动，市场高度关注，目前已对有关异常交易立案调查。下一步，证监会将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康稳定发展。
据了解，自8月24日创业板注册制以来，天山生物成为了创业板市场关注的焦点，20%涨跌幅下公司股价“疯涨”，涨停板不断。经统计，8月24日-9月8日天山生物区间累计涨幅已高达346.65%，拉长区间来看，天山生物在8月19日-9月8日区间累计涨幅更是高达494.51%，12个交易日累计斩获了11个涨停板。
面对天山生物无厘头的大涨行情，深交所也立即启动了停牌核查程序，其中在9月9日二度停牌核查，目前尚未复牌。截至9月21日收盘，天山生物已停牌9个交易日，公司最新股价34.66元/股，总市值108.5亿元。针对相关问题，北京商报记者致电天山生物董秘办公室进行采访，不过未有人接听。
除了天山生物之外，豫金刚石、长方集团也均因股价严重异动而在9月9日停牌核查，至今也未复牌。经东方财富数据统计，豫金刚石在8月24日-9月8日这12个交易日区间累计涨幅达166.67%；长方集团在9月1日-8日这6个交易日区间累计涨幅达162.66%。据深交所负责人彼时介绍，天山生物、豫金刚石、长方集团等股票流通市值小、价格低、基本面差，股价短期快速上涨，炒作现象较为突出，可能涉嫌新型股价操纵行为。
根据深交所的调查结果，天山生物大涨的背后也是散户在博弈。其中，长方集团在9月1日-8日涨幅严重异常期间，获自然人买入36.85亿元，占比97.48%；其中，中小投资者累计买入23.32亿元，占比61.67%，机构投资者买入占比2.52%。豫金刚石在8月24日-9月8日涨幅严重异常期间，获自然人买入44.9亿元，占比高达97.14%；其中，中小投资者累计买入32.3亿元，占比69.77%，机构投资者买入占比2.86%。
知名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示，投资者应树立风险意识，秉持价值投资、长期投资理念，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失。牛牛金融研究总监刘迪寰亦表示，投资者要合规参与交易，共同维护市场秩序，促进市场健康稳定发展。
经Wind统计，天山生物、豫金刚石、长方集团在2019年以及今年上半年净利均为亏损状态，其中在2019年上述公司实现归属净利润分别约为-6079万元、-51.97亿元、-4.29亿元；在今年上半年上述公司实现归属净利润分别约为-765万元、-3.57亿元、-3375万元。
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