LPR连续五月保持不动 贷款利率下行趋势不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年9月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。这是自今年5月以来，LPR连续五个月保持不动。
9月LPR不变，符合市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青表示，首先，本月15日1年期MLF招标利率保持不变，表明本月LPR报价的参考基础未发生变化。其次，8月以来以DR007为代表的市场资金利率中枢小幅抬升，银行同业存单发行利率上行幅度较大。由此，尽管这段时间银行结构性存款、大额存单等负债成本有所下调，但银行平均边际资金成本仍有一定上行压力，报价行下调9月LPR报价加点的动力不足。他认为，5月以来，LPR报价连续五个月保持不动，根本原因在于这段时间宏观经济进入较快修复过程，以降息降准为代表的总量宽松不再加码，货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。这段时间宽信用强调精准导向、直达实体；市场资金利率中枢则持续上行，旨在打击金融空转套利，防范大水漫灌，重点是防范流动性过度向房地产领域外溢。
业内人士也认为，9月LPR报价未做下调，但企业贷款利率下行趋势将会延续。中国民生银行首席研究员温彬表示，下阶段，货币政策将更加聚焦精准导向，主要通过公开市场操作和MLF的方式，稳定银行体系流动性。由于向实体经济让利1.5万亿元仍在进行中，其中通过降低利率实现的让利幅度要达到9300亿元，扣除前七个月已经实现的降低利率减负4700亿元，后五个月还要通过降低利率减负4600亿元，因此本月LPR虽然保持不变，但实体企业的贷款利率将保持下行趋势。
王青也表示，上半年企业贷款利率主要由以MLF招标利率为代表的政策利率较大幅度下调，进而带动LPR报价同等幅度下行带动。下半年，企业融资成本下降则主要由金融向实体经济让利驱动，即企业贷款利率定价中的“加点”部分会有明显压缩。
近期，央行连续两个月扩大MLF操作规模。展望未来，部分市场人士认为，短期内央行通过等额或超额续作MLF的方式来补充市场流动性的概率上升，而实施全面降准的可能性下降。不过，也有业内人士表示，未来降准仍有必要。温彬表示，四季度，银行压降结构性存款的压力仍然较大，实体经济恢复发展还需要较大力度的信贷支持，为缓解银行体系的中长期流动性压力，在通过MLF调节的基础上，在适当时点结构性降准的可能性仍然存在并且必要。王青也表示，作为重要的储备性政策之一，四季度降准窗口有可能再度打开。这也是引导未来LPR报价恢复下调的一个潜在因素。
商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长 本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】
狗不理陷“舆论危机”，老字号“割袍”自救（深度） “对不起，加盟店不好吃，直营店也真的和好吃不沾边。”9月中旬的一个上午，在北京读书工作了近10年的白领谢柯（化名）这样向《国际金融报》记者评价她眼中的狗不理。 近日，这一百年老字号品牌陷入了一场“口碑风波”。9月上旬，微博签约自媒体谷岳…【详细】
企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部…【详细】
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】