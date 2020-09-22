原标题：LPR连续五月保持不动 贷款利率下行趋势不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年9月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。这是自今年5月以来，LPR连续五个月保持不动。

9月LPR不变，符合市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青表示，首先，本月15日1年期MLF招标利率保持不变，表明本月LPR报价的参考基础未发生变化。其次，8月以来以DR007为代表的市场资金利率中枢小幅抬升，银行同业存单发行利率上行幅度较大。由此，尽管这段时间银行结构性存款、大额存单等负债成本有所下调，但银行平均边际资金成本仍有一定上行压力，报价行下调9月LPR报价加点的动力不足。他认为，5月以来，LPR报价连续五个月保持不动，根本原因在于这段时间宏观经济进入较快修复过程，以降息降准为代表的总量宽松不再加码，货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。这段时间宽信用强调精准导向、直达实体；市场资金利率中枢则持续上行，旨在打击金融空转套利，防范大水漫灌，重点是防范流动性过度向房地产领域外溢。

业内人士也认为，9月LPR报价未做下调，但企业贷款利率下行趋势将会延续。中国民生银行首席研究员温彬表示，下阶段，货币政策将更加聚焦精准导向，主要通过公开市场操作和MLF的方式，稳定银行体系流动性。由于向实体经济让利1.5万亿元仍在进行中，其中通过降低利率实现的让利幅度要达到9300亿元，扣除前七个月已经实现的降低利率减负4700亿元，后五个月还要通过降低利率减负4600亿元，因此本月LPR虽然保持不变，但实体企业的贷款利率将保持下行趋势。

王青也表示，上半年企业贷款利率主要由以MLF招标利率为代表的政策利率较大幅度下调，进而带动LPR报价同等幅度下行带动。下半年，企业融资成本下降则主要由金融向实体经济让利驱动，即企业贷款利率定价中的“加点”部分会有明显压缩。

近期，央行连续两个月扩大MLF操作规模。展望未来，部分市场人士认为，短期内央行通过等额或超额续作MLF的方式来补充市场流动性的概率上升，而实施全面降准的可能性下降。不过，也有业内人士表示，未来降准仍有必要。温彬表示，四季度，银行压降结构性存款的压力仍然较大，实体经济恢复发展还需要较大力度的信贷支持，为缓解银行体系的中长期流动性压力，在通过MLF调节的基础上，在适当时点结构性降准的可能性仍然存在并且必要。王青也表示，作为重要的储备性政策之一，四季度降准窗口有可能再度打开。这也是引导未来LPR报价恢复下调的一个潜在因素。

(责编：李都也(实习生)、李栋)