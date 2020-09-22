原标题：银保监会发布“两个指引” 规范融资性信保业务

记者21日从银保监会官网获悉，为进一步强化融资性信用保险和融资性保证保险业务（以下简称“融资性信保业务”）操作规范，银保监会日前印发《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》（以下简称“两个指引”），重点对融资性信保业务保前风险管理和保后监测管理两大环节建立标准化操作规范。

具体来看，“两个指引”细化了《信用保险和保证保险业务监管办法》（以下简称《办法》）有关要求，主要包括强化销售环节透明性、强化风险审核独立性、强化合作方管理、建立保后监控指标和标准以及明确理赔投诉流程及标准等方面内容。其中，《融资性信保业务保前管理操作指引》在销售管理、核保管理、承保管理、合作方管理、产品管理、系统和信息管理等方面作了细化要求；《融资性信保业务保后管理操作指引》在保后监控、逾期催收、理赔处理、代位追偿、投诉处理等方面作了细化要求。

银保监会有关部门负责人表示，“两个指引”覆盖保前、保后的全流程管理，尤其针对当前融资性信保业务存在的突出问题建立操作标准：一是针对消费者反映较为集中的销售不规范问题，明确了销售管理的操作标准。二是针对保险公司独立风控能力不足问题，明确了核保和系统功能要求。三是针对合作方管理缺失导致风险传递的问题，强化合作方要求和过程管理。

“‘两个指引’具有高标准、严要求的特点，能够引导保险公司对标行业领先、提升管控能力、防范化解风险，对融资性信保业务规范化经营具有重要指导意义。‘一个《办法》、两个指引’的先后出台，有助于实现行业发展有标准、实施监管有抓手的目的，有助于进一步促进融资性信保业务持续健康发展。”前述负责人指出。

(责编：李都也(实习生)、李栋)