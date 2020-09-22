原标题：美财金官员密集发声或透露政策风向

9月22日至24日，美联储主席鲍威尔将三次在美国国会的听证会上就新冠肺炎疫情应对办法作证词。同期，其他几位美联储官员和美国财政部长姆努钦也将就美国经济前景和政策应对发表讲话。市场高度关注上述重磅讲话，其中或透露美国货币政策和财政政策风向。

多场听证会密集来袭

根据美联储计划表，鲍威尔将在9月22日众议院金融服务委员会的听证会上就疫情救助、补助办法和经济安全法案（《CARES法案》）作证词；9月23日，鲍威尔将在众议院新冠疫情特别小组委员会的听证会上就疫情应对办法作证词，听证会将审视就业市场以及额外财务影响的必要性等议题；9月24日，鲍威尔将在参议院银行、住宅和城市事务委员会的听证会上就《CARES法案》作证词，阐述自己的观点。而在周二和周四的听证会上，姆努钦也将在国会做证词。分析人士预计，鲍威尔22日在众议院金融服务委员会听证会上的证词对市场的影响可能最大。

此外，9月22日至25日，多位美联储官员将就货币政策和经济前景发表讲话。据报道，美联储理事布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯、达拉斯联储主席卡普兰、芝加哥联储主席埃文斯、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事夸尔斯，将相继就美联储货币政策、美国经济复苏前景、疫情对美国经济的影响等发表讲话。

除了从鲍威尔和姆努钦听证会上的证词中捕捉政策信号外，在上周美联储刚刚发布利率决议后，美联储多位官员的言论态度是否能保持一致也成为市场关注重点。市场人士表示，一旦官员间言辞出现差异，或者官员言辞和上周决议有不一致之处，都可能对市场产生一定的影响。

货币和财政政策成焦点

上周，美联储如期维持利率不变。利率点阵图显示，未来三年将维持接近零的利率不变，但有两位委员投了反对票。这意味着美联储将维持长期宽松货币政策不变，在通胀达标前不会加息。但与此同时，美联储上调今年经济和通胀预期，敦促美国政府出台更多财政刺激措施，又令市场认为美联储不及预期鸽派，一度提振美元。

此外，尽管鲍威尔重申，美联储准备在时机合适时调整资产购买，还远未弹尽粮绝，可以做的还很多，但一些市场人士则从中解读出美联储货币政策工具有可能已经捉襟见肘的意味。

这并非鲍威尔第一次强调持续的货币政策支持是必要的，且越来越强调财政政策的支持。他已经多次表示，货币政策的作用有限，呼吁美国联邦政府介入。

自5月通过3万亿美元的援助方案后，共和党一直希望削减第二轮的方案规模。但此后共和党和民主党在1.52万亿美元的新财政刺激方案上陷入僵局。美国总统高级顾问库什纳直言不讳地说，新的刺激方案可能要等到11月大选之后才能推出。好消息是，美国民主党和共和党在上周末就临时支出法案达成了协议，以避免美国政府在新的财年停摆。

不过，两党在一定程度上的不妥协已经被市场预期提前消化了。同时，市场希望从随后鲍威尔和姆努钦的证词上窥探，美国是否可能在短期内推出更多宽松货币政策或财政刺激政策。如果两人的证词再度令市场失望，市场有可能做出更多反应。

有报道称，鉴于平均通胀率达到美联储目标2%之上需要一定时间，对于美联储采取更多行动的呼声可能会日渐升温。摩根资管全球市场策略师克里·克雷格在报告中写道：“美联储可能会有一个新的工具箱，将其政策工具与平均通胀目标制结合起来，但其还没有完成这项工作。”美联储重申了对当前债券购买步伐的承诺，规模可能增加，但或将只对借贷成本的进一步下行产生很小影响。

经济复苏仍需政策呵护

二季度美国GDP环比大跌32.9%，为1947年有记录以来最差表现，美国经济下半年走势如何，成为市场广泛关注的问题。目前来看，美国经济表现仍离不开货币政策和财政政策的呵护。

在上周召开的议息会议上，美联储将2020年经济增速从-6.5%上调至-3.7%。鲍威尔称，美国经济的复苏速度比预想的更快，但并不确定这样的状况是否会持续下去，美国劳动力市场显然远未实现充分就业，可能需要联邦政府提供更多的财政支持。

最近公布的一组美国经济数据并不乐观。美国劳工部17日数据显示，至9月12日当周美国初请失业金人数为86万人，高于市场预期85万人；至9月5日当周美国续请失业金人数1262.8万人，好于预期1300万人。

美国商务部同日表示，7月新屋开工率下降5.1%，至按季节调整的年率达141.6万套。7月的数据从先前报道的149.6万套修正为149.2万套。路透社调查的经济学家此前预计，开工率将下滑至147.8万套。有调查显示，单户住宅建筑商的信心9月上升至历史新高，但建筑商仍然担心材料成本上升和交货延迟，尤其是木材。

失业严重影响按揭买房的低薪工人。根据抵押金融机构房地美的数据，30年固定抵押贷款利率平均约为2.86%。

9月，费城联储制造业指数为15，比前一个月的17.2有所下降。此外，8月企业整体活动指数从23.7跌至17.9，新订单指数从13.8跌至11.6，销售从11.1跌至10.7，未完成订单指标从5.5跌至4.5，库存从-4.6升至-2.3。

Action Economics全球货币分析董事总经理罗恩·辛普森表示：“经济前景非常不确定，有消息称，疫苗会在10月问世，也有消息说要2021年底才能问世。有些经济数据不错，有些不太好，前景每天都在变化。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)