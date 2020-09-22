调查显示：中国经济运行良好已基本走出疫情影响

近日，中国社会科学院工业经济研究所期刊《China Economist》发布2020年三季度“中国经济学人热点调研”结果。本次调查发现经济学人预判经济增速有望继续回升，外贸形势总体趋于改善，2020年三季度经济增速为5.2%。

经济学人预判经济增速有望继续回升。调查显示，有49.1%的经济学人认为三季度经济增速会同比下降，有28.3%的经济学人认为经济增速会与上年同期基本持平。本期中国经济学人经济景气指数为68，比上季度调查上升了51个点，已经为2018年二季度以来的新高。

经济学人预判外贸形势总体趋于改善。参与调查的经济学人中有22.6%的认为三季度出口量会同比上升，58.5%的认为出口量会同比下降。本期中国经济学人外贸景气指数为59，比上季度调查上升35个点，已经高于2019年1、2季度的外贸景气指数，略低于2019年四季度时期外贸景气指数。（2019年四季度外贸景气指数为63）。

经济学人预判2020年三季度经济增速为5.2%。判断2020年三季度增速在6.0%及以上的经济学人占比41.5%，在3.5%-5.5%的经济学人占比39.6%，没有经济学人认为会出现负增长。中国东部、中部和西部地区的经济学人对2020年三季度经济增速的预判均值分别为5.2%、5.5%、4.6%，全国综合预测值为5.2%。（明娜）

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