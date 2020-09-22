企业数字化转型加快 工学专业毕业生受欢迎

智联招聘近日发布的《2020年秋季大学生就业报告》显示，随着新基建的不断加快，企业加快数字化转型和不断提升核心研发能力，工学专业毕业生成为企业人才大战中的主要目标。2020届毕业生第一份工作的平均起薪为每月5290元，且薪资与学历高低成正比。

调查2019年不同专业毕业生当前的收入水平发现，机械工程以每月6851元成为高薪之首。机械技术发展至今，已经不仅应用于机械产业，而是各行各业不可或缺的创新驱动力。在新兴领域的蓬勃发展下，企业提升核心研发能力的趋势已经形成，因此机械工程专业人才价值居于高位。其他工学学科毕业生收入优势依然凸显，材料科学与工程、电子科学与技术、软件工程等专业已成为数字化人才的蓄水池，也成为企业人才大战中的主要目标。

对2019届毕业生的毕业院校及平均月薪进行追踪发现，毕业生收入高低与其毕业院校的等级形成强关联，毕业生收入排行前50名的高校多为双一流、211、985类大学。一方面，优秀高校有着更好的教育体系和资源、更注重对人才的塑造和培养；另一方面，毕业院校资质也成为一些高薪行业、职位、企业的招聘门槛。

报告发现，2020届毕业生第一份工作的平均起薪为每月5290元，且薪资与学历高低成正比。硕士及以上学历的毕业生首份工作平均起薪高于整体水平2000元以上，形成显著差距；本科与大专学历则分别为每月5102元与4562元。学历虽然已不再是人才价值判断的唯一标准，但高学历人才进入职场后也拥有更高起点。（紫琪）

(责编：李都也(实习生)、李栋)