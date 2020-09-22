美元指数疲软成趋势 国际资本持续流入新兴市场

原标题：国际资本持续流入新兴市场

9月17日美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在0%-0.25%，市场还相信美联储将在较长时期内保持低利率水平。美国、欧洲等发达国家如此低的基准利率，使得国际资金对发达国家的债券兴趣索然。希望寻找更高的资金回报率，是资金在全球昼夜不息流动的源动力。

近期从新兴市场一些货币汇率走高的迹象看，资金对这些地区关注度颇高，尤其对疫情防控效果显著、经济企稳、社会有序的新兴市场青睐有加。随着弱美元趋势的确立，新兴市场流动性将保持相对充裕。如菲律宾比索汇率2020年开年以来对美元累计升值超过4%，为亚太地区表现强劲的新兴市场货币之一，在疫情持续暴发之下仍逆势走高。但菲律宾的市场容量较小，大资金必然对大体量且越来越开放的地区更感兴趣。

9月21日，美元对人民币汇率为6.7584元，升破6.77关口，创近16个月新高。近期，人民币汇率持续走强，自5月低点以来，短短3个多月，人民币汇率已反弹超过4000个基点，升值近6%。

牛津经济研究院日前表示，由于美联储应对通胀的策略比以前更开放，美元指数疲软，寻求更高回报的资本流动有望返回新兴市场，新兴市场资产的复苏速度将比其经济恢复得更快。全球策略和新兴市场宏观研究负责人盖布里埃尔·斯特恩分析，“收益率差异、贬值的货币和有利的股票估值迟早会吸引外国资本的回归”。

国际金融协会（IIF）9月1日公布的数据显示，8月新兴市场连续第三个月实现外资净流入，但流入速度已大幅放缓。新兴市场（除中国）股票吸引了约38亿美元的资金流入，这是自2019年7月以来最大的月度流入，中国股市当月则流入了6亿美元。就地区而言，亚洲的新兴市场资金流入最多，8月流入约47亿美元；投资者向拉美资产也流入约7亿美元。除此之外，其他所有地区在8月均出现资金外流现象。

目前洛克菲勒资本和奥本海默等华尔街巨头纷纷看好科技公司对新兴市场的布局，认为新兴市场的发展重点从大宗原材料商品转向科技创新是未来潜力所在。洛克菲勒资本管理公司的董事总经理迈克尔·巴普斯9月16日表示，专注科技可能有助于新兴市场股票变得更精简优质，并为投资者提供更好的机会。“我们可能把这视为新兴市场最近10年或15年的机会”。

除证券市场外，新兴市场的债券也得到了全球资金流动性充裕的好处。随着欧美债券遭到全球抛售，债券投资者正在重返新兴市场。根据EPFR Global的数据，自7月初，个人和机构投资者已连续10周向新兴市场债券基金投入资金，创下2017年底以来的最长周期。其中，大部分增量资金来自8月底至9月初的三周，在此阶段，新兴市场债券的资金净流入达到了80亿美元。

不过，随着全球疫情的发展、美联储及主要国家央行宏观政策的变动，如果美元指数得到支撑、政策宽松力度减弱，风险资产价格上涨的势头可能减弱，国际资金流向新兴市场速度将会放缓。

(责编：李都也(实习生)、李栋)