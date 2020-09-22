餐饮外卖进入“小时代” “小份菜”行业标准呼之欲出

原标题：餐饮外卖进入“小时代”

在习近平总书记重要指示精神指引下，倡导节约、反对浪费在餐饮业涌动起消费新风尚，越来越多的商户加入“节约大军”，推动小份菜、半份菜成为“餐桌主角”。这也带动着已成为餐饮业重要组成部分的外卖业务进入“小时代”。

“我一个人在家吃饭基本都是点外卖，但有时候除了点盖饭、汤面，想点炒菜的话，总有些犯嘀咕。”北京的邓小姐表示，“一菜一饭的话，感觉有些单调，多点两种又吃不了。但现在不少餐饮企业都推出了一人食套餐及小份菜，这让我的选择更多了。”

外卖可谓解决单人就餐需求的主要场景，饿了么数据显示，长期以来，平台上线“小份菜”的商户数量一直处于增长的状态，“小份菜”的外卖订单量也保持同步增长。截至今年7月底，仅在北京地区，平台上线“小（半）份菜”的餐厅数占比就超过两成。与此同时，“小份菜”也成为不少餐厅的核心产品：一些餐厅上线“小（半）份菜”后，其订单量比去年同期同比增幅超过了300%；另有部分商户的“小份菜”“一人食”销量在全店整体订单中占比超过了九成。

北京华天饮食集团相关负责人也向记者证明了这一市场新变化。据其介绍，在外卖平台上，单人套餐愈发受到市场的欢迎。目前，北京华天旗下正餐品外卖单人餐销量最好的客单价格在40元左右，快餐品牌最受欢迎的单人套餐价格则在20～30元左右，并且这种搭配成套餐的当时销量最佳，以同和居月坛店为例，推出的几种单人套餐在外卖平台月销量能超过1500份。

“小份菜”产品在外卖平台的走红也契合了“食物零浪费”的新消费观，减少了餐饮外卖浪费的产生。为推动“食物零浪费”新消费观念，今年8月，饿了么联合中国扶贫基金会在全国启动了“半份计划”公益项目，并在平台上开展促进小份菜销售的“光盘行动”。活动进一步刺激了“小份菜”市场的扩容。

活动以来，平台上线小份菜的商户累计数量已增长至70万家左右。全平台最受欢迎的商家TOP 100中，提供小份菜的商家数量占比已经超过了四成，这一数字比去年同期也提升了15个百分点。而在活动的激励下，二三线城市的小份菜消费表现出了空前活力。这也意味着“小份菜”成为覆盖全国外卖市场的新消费趋势，是能够有效帮助餐饮商户提升外卖运营效率的新措施。

市场的供需两旺让行业看到了更多机会，但挑战同样并存。北京本地生活研究中心进行的消费者调研显示，有94%的受访者认为餐饮企业推出“小份菜”的举措“很合理”；有6%的消费者认为这一举措“合理”。在消费端，用户对于半成品、小份菜、单人套餐的接受程度很高。

但另一方面，也有不少消费者希望能够有清晰的标准让“小份菜”消费更加简单透明。比如在外卖订餐方面，有43%的受访者希望平台能强化智能订餐服务，帮助消费者筛选不同人数的可订餐选择；39%的受访者希望用平台数据帮助餐饮商户制定外卖产品分量。“小份菜”行业标准出台的呼声空前高涨。

针对这一空白，近日，在北京烹饪协会指导下，外卖平台饿了么携手北京华天、永和大王、呷哺呷哺、宏状元等餐饮企业及北京商报将共同制定“外卖小份菜团体标准”，希望借助行业头部品牌的经验、平台的数字能力及流量等资源，探索与之相适的经营模式。

北京烹饪协会会长云程表示，此时与各方联动制定这个团体标准，一方面鼓励餐饮企业推出适合外卖平台的小份菜、套餐产品，帮助企业优化产品结构、增加外卖营收；另一方面也希望能够让消费者感受到行业的改变，促进消费透明，鼓励其在订餐时能够适量、适度选择餐品。而通过多方联动，也能推动外卖市场的健康、可持续发展。

据悉，北京外卖小份菜标准为团体标准，将针对“小份菜”，从线上外卖场景出发，旨在帮助外卖商户利用数字工具及已有经验，建立适合自身品牌情况的“小份菜”产品体系，鼓励更多外卖商户加入其中，以及引导外卖用户适量、适度点餐，有效减少因不确定菜品分量而出现过度点餐进而产生不必要浪费的问题。据了解，该标准非强制性标准，同时各方也将会根据标准发布后的实施效果，继续讨论线下堂食“小份菜”团标的制定。

(责编：李都也(实习生)、李栋)