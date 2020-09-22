资产质量承压令小贷公司面临考验

本报记者 张炜

新冠肺炎疫情使得上市银行业绩上半年罕见地集体滑坡。相比之下，小贷公司经营实力弱、抗风险能力弱、资金成本高，遭遇更大的考验。2020年上半年，部分在港上市和新三板挂牌的小贷公司业绩大幅下滑。有市场人士称，小贷公司开启“困难模式”。

小贷公司的主要业务面向“三农”及小微企业、个体工商户。利息收入是小贷公司业务收入的主要来源，因而，小微企业群体经营状况对小贷公司构成了较大的影响。2020年上半年，部分小微企业与个体工商户经营困难、偿债能力下降。小贷公司贷款利率高于商业银行，客户因无法展业而遭遇的资金链困难等问题更加突出。为支持小微企业度过疫情难关而下调贷款利率，导致小贷公司利息收入减少。

小贷公司利息收入下降

在香港上市的佐力小贷称，为响应政府号召，同时为了保持行业竞争力，适当下调部分贷款利率，上半年贷款平均利率为12.16%，而2019年上半年为12.69%。泰和小贷中报显示，平均实际年利率由2019年上半年的13.1%减少至2020年上半年的8.2%。

疫情一度导致经济运行按下“暂停键”。对于利息净收入下降的原因，信源小贷负责人称，受疫情影响，大多数中小企业未开工扩产，对消费及扩张的需求在一定时间上停滞或延后，进而影响了企业对资金的需求。另有小贷公司反映，商业银行抢占市场份额，银行增加给中小企业授信影响了公司业务扩展，导致业务开展缓慢。

小贷公司主要在香港上市及内地新三板挂牌。扬州的泰和小贷在港上市，2020年上半年实现净利润1406.06万元，同比下降53.73%。该公司中报称，上半年业绩下滑主要受到疫情影响，贷款业务的利息收入减少及贷款减值亏损拨备增加所致。上半年，泰和小贷实现利息收入3729.9万元，同比下滑32.8%。贷款质量方面，6月末减值贷款比率为4%，上年末为3.3%；逾期贷款率6%，上年末为5%。

再看其他在港上市的小贷公司，汇鑫小贷注册于泉州，是福建省最大的持牌小贷公司，其第一大股东是七匹狼集团。汇鑫小贷上半年实现净利润646.31万元，同比减少84.48%。佐力小贷的业务主要在湖州市德清县与杭州市滨江区开展，是浙江省最大的持牌小贷公司，上半年业绩同比下滑15.92%，6月末逾期贷款率由上年末的2.8%升至4.9%。

新三板挂牌的小贷公司中，有的公司上半年实现业绩增长，资产状况较佳。例如，苏州市姑苏区的鑫鑫农贷上半年盈利1777.70万元，同比增长7.98%。6月末，鑫鑫农贷不良贷款率仅0.01%。连云港市东海县的晶都农贷上半年盈利236.53万元，同比增长276.69%。义乌市的棒杰小贷上半年较去年同期扭亏为盈，盈利614.68万元。

部分小贷公司面临经营风险

不过，资产质量承压令多数小贷公司面临考验。部分小贷公司存在信用风险高企、资本及拨备严重不足、经营持续恶化等重大经营风险。新三板继续在刮小贷公司“终止挂牌风”。今年以来，通利农贷、商汇小贷、宝利小贷等终止在新三板挂牌。虽然小贷公司“撤离”新三板的现象前几年就存在，但今年以来受到疫情冲击，终止挂牌更引人关注。

商汇小贷注册于重庆，上半年亏损4.8亿元，较上年同期亏损的0.57亿元大幅增加。6月末，商汇小贷不良贷款率高达82.64%。该公司半年报称，上半年加大了依法清收力度，仍然出现大量借款人经营困难导致不能支付借款利息。西南证券作为商汇小贷的持续督导主办券商发布风险提示性公告称，商汇小贷未弥补亏损达实收股本总额三分之一，上半年度经营业绩大幅下滑，公司治理不规范。该公司董事长从2018年10月28日第二届董事会第五次会议开始至今，累计缺席6次董事会会议，既未亲自出席亦未委托其他董事代为出席。

镇江市丹徒区的文广农贷半年报显示，上半年亏损672.60万元，较上年同期由盈转亏。该公司上半年营业收入较去年同期减少16.68%，主要是由于逾期90天以上的贷款增多。该公司利润总额较去年同期大幅减少，一方面是因为收入减少，另一方面是由于贷款逾期增多。由于受外部经济大环境影响，客户经营受挫，短期还款能力下降。

济南市高新区的东方贷款称，上半年，受疫情影响，中小企业经营处于困难期，盈利空间下降，同时，金融机构响应国家政策，不断推进降低社会融资成本的举措，这些原因直接影响了公司客户存量。

有市场人士称，疫情的暴发凸显小贷公司向线上与数字化方向转型的重要性。但是，小贷公司大多规模小、资金实力弱。以浙江为例，截至今年6月末，浙江小贷公司共有322家，每家公司平均注册资本为1.7亿元，平均贷款余额为1.9亿元。对于大多数小贷公司来说，缺乏金融科技人才和开发能力，很难独自完成数字化转型。行业竞争激烈，各家公司忙于在生存中挣扎，技术储备不足，缺少应对长期发展的投入。因而，如何利用金融科技进行数字化转型，是小贷公司提升盈利能力和可持续发展亟待解决的问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)