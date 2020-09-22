原标题：“新国门 新金融”论坛成功举行

光明网讯（记者 赵艳艳）金融活，经济活；金融稳，经济稳。9月20日，由北京市大兴区政府与北京金控集团联合举办的“新国门 新金融”论坛在京举行，旨在把握金融服务业扩大开放新机遇，利用金融创新支持实体经济发展，进一步实施与推进北京市新的城市总体规划，加速打造国际化、高端化首都南部发展的新高地，为大兴经济高质量发展注入新动能、新活力。政府部门、知名金融机构代表、企业领袖、专家学者等齐聚一堂，围绕论坛主题深入交流，碰撞思想火花，促成更多合作。

北京市大兴区委副书记、区长王有国在致辞中表示，按照北京市委市政府对大兴区“三区一门户”的功能定位，大兴区将加强临空经济区、自由贸易区、综合保税区的建设，探索更多可复制、可推广的经验，设立以科技创新服务业、开放数字经济为主要特征的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放的新格局。

“三区一门户”，即：面向京津冀的协同发展示范区，具有全球影响力的科技创新引领区，首都南部国际交往新门户，城乡发展深化改革先行区。

作为“国家发展新的动力源”，北京大兴国际机场是新基建的代表。中国工程院院士倪光南表示，作为拉动中国经济飞速发展的重大举措，新基建在保障网络安全的同时，还需构建相应的技术体系。“关键核心技术是‘要不来、买不来、讨不来’的，只有在自主创新方面有所突破，才能立于不败之地。”

当前，中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。中央财经大学金融学院教授张礼卿提到，金融服务业的开放会助推双循环新发展格局的形成。同时，金融机构之间竞争的扩大，也需要进行有序的必要的管理，以免产生过度竞争，从而酿成金融动荡。中国银行原行长李礼辉分析了全球经济重构形势下的中国战略。近10年，我国经济正在发生结构性变化，结构性变化应是中长期的趋势，形成“硬投资+软投资”的格局。

会上，嘉宾就鼓励金融开放创新、发展金融科技服务实体经济、完善宏观调控跨周期设计调节、实现稳增长和防风险长期均衡等内容，为大兴区产业结构优化和经济建设发展建言献策。北京金控集团党委书记、董事长范文仲表示，大兴区要看清金融大跃迁的总趋势，顺应数字经济蓬勃发展的大形势，善用金融创新成果、努力做强普惠金融，做成万千利国利民的好事。

中国银行保险监督管理委员会政策研究局一级巡视员叶燕斐会上指出，要通过大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、积极支持区域协调发展和扩大对外开放，落实好新发展理念。国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广分析了数字经济与区块连技术，指出要准确把握数字化、智能化、绿色化、融合化发展趋势，加快推进区内金融业稳步发展，积极探索金融发展新业态。

此外，本次论坛还举行了签约和政策发布活动，工农中建等八家银行入驻自贸区签约，推动大兴区准确把握数字化、智能化、绿色化、融合化发展趋势，加快推进区内金融业稳步发展，积极探索金融发展新业态。《大兴区关于进一步发挥政府性融资担保作用促进中小微企业发展的实施意见》（担保惠企“兴六条”）的发布，旨在通过政府支持，“政、银、企”三方阵营联手，推动金融支持稳企业保就业，助力企业留青山赢未来。

(责编：夏晓伦、杨曦)