对外经贸大学研究报告：全球供应链建设需坚持全球化发展方向

原标题：《后疫情时代的全球供应链革命——迈向智能、韧性的转型之路》报告发布

9月17日，对外经济贸易大学全球价值链研究院发布《后疫情时代的全球供应链革命——迈向智能、韧性的转型之路》研究报告，指出优化全球供应链建设需要坚持全球化的发展方向，坚持多边、开放的全球贸易治理体系，完善全球投资治理体系。

全球供应链是随着全球分工逐步发展起来的，是跨国制造业企业在全球范围内优化配置资源的结果。以大数据、人工智能、物联网等新技术融合发展为代表的工业4.0 快速发展，对全球供应链的发展提供了新的动力。

报告以联想集团等大型跨国公司的全球供应链管理理念和实践为例，指出这些全球化发展水平领先的跨国企业，也是构建全球供应链体系、实现全球化运行和全球化资源配置的先行者。其中特别指出，联想集团供应链通过在全球范围内提供无与伦比的产品及客户体验，打造出了一个以韧性、智能化和共赢为特征的全球化网络，成为公司可持续发展与智能化成长的引擎。

事实上联想集团供应链的三大特征处处体现在其实践中。外部的高效、敏捷、智能性以联宝科技为例，其与全球数百家供应商互信互通，以信息透明打破种种数字壁垒，建立端到端的运作体系和物流体系，构建高效供应链，特别设立大客户绿色通道，实现了订单精细化高效管理，产品供应全球五大洲、126个国家、270多个重点城市。本土供应链生态体系建设逐步完善，近60%的直接物料实现本地化及时供应，4小时内可以到达，形成了产业上下游集聚效应，推动了当地经济的发展。

内部的高效、敏捷、智能性以联想武汉产业基地为例。与PC、服务器等产品不同，手机平均每隔4到6个月就会被更新的产品取代。这对联想在较短的制造周期内，生产出低成本、高质量、多样化产品的柔性制造能力提出了更高的要求。联想自主开发的自动化“量子线”项目已于6月中旬在武汉基地投入使用。作为业界首条5G IoT自动化组装线，量子线包含手机组装/测试/检验产出工艺，通过设备与设备、人与设备的灵活互换，可快速调整产线的工艺流程以及参数，实现生产不同型号产品间的自如切换。目前，在武汉基地，每秒就有一部手机或平板下线。每天超10万部手机从这里下线，九成出口，从武汉运往世界各地，用户遍布160多个国家。

今年誓师大会上联想集团董事长兼CEO杨元庆曾说到：“联想作为从中国走出去的全球化制造型企业，我们清楚看到全球布局的供应链体系和智能化转型在提升企业抗风险方面，具有重要的价值。”如今这些价值得以体现，未来，中国企业供应链发展还应顺应时代，并充分借助数字化和智能化技术，加速产业链、供应链的智能化转型。

(责编：毕磊、夏晓伦)