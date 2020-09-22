“链接”美好生活 房企“瞄准”高品质产品力

“家，不仅是空间概念，我们关注的也不仅是钢筋混凝土的物理空间建造，更希望带来如‘家’一般舒适、温情的体验感。”9月19日，华发股份董事局副主席、总裁陈茵接受记者采访时表示。

当天，华发股份在珠海召开了品牌焕新发布会，并推出新品牌口号：“品质中国，匠心筑家，华发40周年”，聚焦“新形象新愿景”、“新产品新服务”与“新交互新合作”，为业主提供品质人居和匠心服务。

华发股份董事局主席李光宁，董事局副主席、总裁陈茵，董事局副主席、执行副总裁郭凌勇，与业主代表和合作伙伴代表共同启动“品质中国 匠心筑家 华发40周年”品牌口号。

当前，在“房住不炒”的背景下，房地产消费已逐步回归理性，居住需求正逐渐从满足基本生活到对品质、精神、生态等全面需求转变。可以看出，房企的竞争也从拼规模进入拼产品阶段，高品质的“产品力”正成为房企新的立足点。

布局多元发展

延伸地产业务产业链

今年是珠海经济特区建立40周年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。港珠澳大桥飞跨伶仃洋、自贸区制度创新不断、西部新城建设如火如荼……在改革开放的浪潮中，珠海不断推动经济社会高质量发展，正在成为粤港澳大湾区的新引擎。

40年来，与珠海经济特区同龄的华发集团则依托产业资源优势，在产业引进、本地企业帮扶、创新创业等方面发挥了积极作用，在自身布局多元化的同时，助推了珠海各行各业的发展。

从2012年起，华发集团开始实施“转型升级、跨越发展”战略，目前已经从单一的区域型房地产企业发展成为以城市运营、房产开发、金融产业、实业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务的创新驱动型综合性企业集团。2018年以来，华发集团融入粤港澳大湾区建设，推进实体产业布局，涵盖财务性投资、战略性投资、实体产业发展载体平台运营等三大业务方向。

由华发集团负责总体规划设计、土地一级开发及重点项目建设的珠海十字门中央商务区实景。

数据显示，截至2019年底，华发集团已累计向珠海各区推荐拟落户企业83家，顺利促成14个项目落地或签约。基于珠海市产业发展现状，筛选出一批高科技成长型企业，长期定向跟进，累计帮扶、投资珠海本地企业32家，涉及高端制造、芯片设计、生物医药等领域，投资金额约27亿元。

作为华发集团旗下的上市公司，华发股份是承接集团房产开发板块的平台公司。据介绍，华发股份近年来加快转型升级，致力推动产业多元化，打造上下游控制性产业链。

“通过创新战略布局，华发股份已经形成了以住宅为主业，商业地产与上下游产业链同步发展的‘一核两翼’格局，加快向全国知名的综合性地产企业跨越。”陈茵介绍。

新产品新服务

品牌赋能高品质产品力

可以说，产品和服务是品牌的核心。

对于产品，上海柏涛设计合伙人、董事、总建筑师王军刚在发布会上表示：“通过我们跟华发多年的合作，我觉得华发其实代表了三个词——品质、品牌、品格，每一个华发的项目在它所在的城市里都是一个品质表现的标杆。作为设计公司的设计师，我希望我的下一套房子是跟华发在上海合作的项目。”

对于服务，华发峰景湾业主谭文浩则在发布会上回忆了几年前的经历：“尤其是忘不了的那年台风‘天鸽’来的时候，树断了、路断了、水停了，连电都停了。当时我在北京出差，78岁的老母亲一个人呆在家。后来，物业送去了米、水、方便面、蜡烛、手电筒等，老母亲告诉我啥都不用担心，安心在外面。那一刻，我实实在在的感受到了一家人的温暖。”

华发股份的业主代表和合作伙伴代表讲述“与华发的故事”。

“放眼未来，我们将会一如既往，坚守匠心，精制品质产品，打造优质服务，用心呵护每一个‘家’。”陈茵则在产品和服务上做出了承诺。

基于此，华发股份首席产品官兼设计公司董事长王瑜分享了全新的华发产品体系：优+产品体系4.0，即全新华发6+1产品体系以及增值赋能四大维度。其中，“6+1”产品体系，“6”是指“优+规划”、“优+建筑”、“优+户型”、“优+景观”、“优+装修”、“优+配套”，“1”是“优+服务”；增值赋能四大维度分别为绿色健康、智能科技、人文情怀、匠心精工。

“华发的绿色健康或智能，不是指一个空气净化器或一套人脸识别的设备，而是一种追求的方向。”王瑜强调，当我们将“绿色健康、智能科技、人文情怀、匠心精工”作为产品赋能追求目标的时候，华发股份将更好的因地制宜、因城制宜、因生活方式，而定制不同的产品。

对此，王瑜举例说：“在沈阳，我们以‘绿色健康’为赋能追求，在开发华发全运首府时，就通过精心的日照计算，创造出寒冬中仍然有充足日照的户外庭园，当‘绿色健康’的赋能追求与‘优+规划’模块发生碰撞时，就形成了这种被称为‘暖链’的产品。“

新交互新合作

构建优质生活体系样本

2020年最火的电视剧之一《安家》里说，房子不再只是房子，而是一个家。在华发股份总裁助理兼营销公司执行董事梁晓东看来，这是一个全新合作交互时代的开始。

对此，梁晓东解释道：“如今，互联网已经涵盖生活方方面面，只有与消费者建立连接，让他们参与到我们的产品之中，我们才能真正了解消费者的内在需求，打造更适合消费者的产品。”

连接力是互联网时代的第一生产力。因此，华发股份推出并强化“3+1”新媒体矩阵，建立起与消费者交互、沟通的桥梁。

所谓“3”，即“华发优生活”微信公众号、“华发置业通”微信公众号与华发优生活APP。其中，“华发优生活”微信公众号是权威发声平台，“华发置业通”公众号是全民营销平台，华发优生活APP是业主生活服务的平台；“1”即“华发商都”微信公众号，是华发商业配套会员服务和运营的平台。

梁晓东表示，因此，我们合作的触角不仅仅局限于全球最优秀的社内设计、园林景观等设计机构，更是整合了华发体系内外的优秀资源，布局医疗、教育、体育、文化、金融保险等，打造完备的生活闭环。

梁晓东还详细阐释了“3+1”新媒体矩阵的逻辑：“因为产品和服务离不开大众的生活和需求，我们希望以‘3+1’新媒体矩阵，更多地区听见消费者的声音，敏锐地捕捉到消费者的需求，为消费者提供更精准的产品服务，也让消费者更真切地感受到我们的脉动。”

“新合作”也为美好生活共同体的打造带来了新愿景。华发中演大剧院、横琴国际网球中心、珠海WTA超级精英赛、珠海莫扎特国际青少年音乐周、横琴马拉松……从衣食住行到艺术文化，华发股份为业主呈现出了美好生活，构建了更全面、更丰富的优质生活体系。

对于华发股份未来的发展，陈茵最后向记者表示：“华发未来不仅要在粤港澳大湾区发挥显著优势，还将通过副总部的建设和全国战略布局，进一步提升未来的成长预期。”（记者夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)