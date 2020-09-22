两部委发文：做好“两节”期间粮油市场保供稳价

人民网北京9月22日电（记者庄红韬）记者今天从国家粮食和物资储备局获悉，国家发展和改革委员会和国家粮食和物资储备局近日联合发出《通知》，要求做好2020年中秋国庆“两节”期间粮油市场保供稳价等有关工作。

《通知》强调，粮油市场供应与广大人民群众生活息息相关，各地各有关单位要把重大节日粮油市场保供稳价工作摆在更加突出位置，加强组织领导，细化工作方案，严格落实责任，精心组织实施，确保各项举措落到细处实处。针对节日期间粮油消费需求旺盛等特点，《通知》要求，各地要提前谋划，加强粮源组织调度，保障粮油产品货足价稳，确保市场供应不断档、不脱销。要加强贫困地区、受灾地区等重点地区居民以及厂矿学校、困难群众、低收入群体等的粮油供应。要加强宣传教育，引导广大消费者坚决制止餐饮浪费行为，培养节约粮食的良好习惯。

《通知》全文如下：

国家发展和改革委员会 国家粮食和物资储备局

关于做好2020年中秋国庆“两节”期间

粮油市场保供稳价等有关工作的通知

近年来，我国粮食生产连年丰收，库存充实、储备充足，粮油供应充裕，价格基本稳定，粮食安全形势总体较好。2020年以来，各地各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，采取有力有效措施，有效保障了我国粮油市场的平稳运行。随着中秋国庆“两节”临近，粮油消费将进入旺季，为做好节日期间粮油市场保供稳价等工作，现就有关事项通知如下：

一、增强大局意识，加强组织领导

当前，新冠肺炎疫情对世界粮食供求格局产生深刻影响，粮食安全的重要性更加凸显。在疫情防控常态化背景下，进一步加强粮油市场保供稳价工作，是扎实做好“六稳”工作和全面落实“六保”任务的关键举措，对于促进经济社会稳定发展、决胜全面建成小康社会具有重要意义。粮油市场供应与广大人民群众生活息息相关，各地各有关单位要切实提高政治站位，统一思想认识，把重大节日粮油市场保供稳价工作摆在更加突出位置，按照粮食安全省长责任制要求，加强组织领导，细化工作方案，严格落实责任，精心组织实施，确保各项举措落到细处实处。

二、强化粮源组织调度，满足市场消费需求

针对节日期间粮油消费需求旺盛等特点，各地要提前谋划，加强粮源组织调度，保障粮油产品货足价稳，确保市场供应不断档、不脱销。要引导粮油企业及时投放“名、特、优、新”等适销对路粮油产品，指导企业加快转型发展和产品升级，开发绿色优质粮油产品，增加多元化、个性化、定制化产品供给，充分满足人民群众消费升级需求。要充分发挥地方储备吞吐调节作用，京津沪渝等36个大中城市及市场易波动地区用好用活成品粮油储备，保证能够随时投放市场。要加强贫困地区、受灾地区等重点地区居民以及厂矿学校、困难群众、低收入群体等的粮油供应。要加强宣传教育，引导广大消费者坚决制止餐饮浪费行为，培养节约粮食的良好习惯。

三、促进产销合作，引导粮油有序流通

要进一步深化产销合作，适时有序组织好区域性产销洽谈合作活动，强化产销区政府间战略合作关系，确保产销合作成果落实见效。粮食销区省份要主动加强与粮食产区衔接，做好粮食采购组织协调，指导企业到产区均衡有序采购，督促企业认真履行购销合同。产区省份要积极组织粮源，为采购企业提供便利和服务，主动与铁路、交通等部门做好沟通协调，提高运输效率，促进粮食顺畅流通。对粮油运输确有困难问题的要及时报告当地政府协调解决。

四、抓好秋粮收购，切实保护农民利益

秋粮即将上市，各地要认真落实国家发展和改革委员会、国家粮食和物资储备局等8部门单位《关于切实做好2020年秋粮收购工作的通知》（国粮粮〔2020〕243号）要求，强化责任担当，认真做好秋粮收购工作。要多措并举抓好市场化收购和政策性收购，积极协调收购资金、仓容和运力等保障，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。要指导支持农户做好科学储粮，进一步强化产后服务，优化收购现场服务，着力提高为农服务水平。

五、加强市场监测分析，提高应急保障水平

各地要加强粮油市场的监测预警和分析研判，及时掌握调度粮油收购、加工、市场供应和价格走势等情况，主动发布粮油供求和价格等信息。要科学预判供求形势走向，对可能出现的困难问题提前考虑、预先谋划，努力抢占先机、赢得主动。要加强粮油加工、储运、配送、供应各环节衔接，做好节日期间应急保障工作，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上。要充分利用多种媒体开展政策宣传和解读，合理引导市场预期，主动回应社会关切。

六、加大监督检查力度，维护粮食流通秩序

各地要按照《粮食流通管理条例》等有关法律法规和政策规定，加大节日期间监督检查力度，维护粮食市场正常秩序。要加强部门间协同合作，会同有关部门进一步加强对粮油收购、加工、批发、零售等重点环节的检查，加强对重点企业、大型粮油批发市场、超市、农贸市场等重要节点的巡查。要协同有关部门敦促企业守法诚信经营，严厉查处以次充好、掺杂使假和囤积居奇、操纵价格、欺行霸市等违法违规行为。督促企业严格执行粮食销售出库质量检验制度，坚决防止不符合国家食品安全标准的粮食流入口粮市场。

国家发展和改革委员会 国家粮食和物资储备局

2020年9月18日

(责编：庄红韬、史雅乔)