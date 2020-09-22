红星美凯龙23日推出“人人都爱中国造”直播专场

原标题：明晚八点 红星美凯龙BOSS天团+央视主持天团+家居品牌总裁天团狂欢直播来了！

家居界的最强BOSS团来了！十余位家居行业大咖联袂出手，14个人气尖选品牌击穿底价，一场关于美好生活的盛会，即将展开！

9月23日20:00，红星美凯龙联合央视网推出“人人都爱中国造”之红星美凯龙惊喜狂欢夜直播专场，以董事长车建新领衔的红星美凯龙“BOSS天团”将携手央视主持天团、家居品牌总裁团、国民女神高圆圆共同为观众带来全球设计尖货和超级家居家装福利。

顶流阵容+钜惠福利，也让这次直播成为家居行业最受期待的一场直播盛典。而积极探索、卡位直播等新营销手段的背后，是家居行业龙头红星美凯龙不断拥抱变化、锐意创新的一贯表现。

“三大天团”联袂出手，史无前例的直播阵容震撼来袭

直播作为崭新的平台流量入口，是品牌深入市场、贴近消费者的重要传播渠道。红星美凯龙此次对直播活动全面升级，首次深度联动红星美凯龙BOSS团、央视主持团和品牌总裁团“三大天团”，将打造家居行业史无前例的直播阵容，带来一场专业又有趣、优质且实惠的直播盛典。

这次的央视直播中，红星美凯龙董事长车建新将带领红星美凯龙家居集团总裁 兼装修产业集团CEO谢坚、执行总裁朱家桂、副总裁何兴华组成顶流配置的最强BOSS团，以及精挑细选的低价优质好物，完成自己的直播首秀。同时，八大品牌总裁也将集体上阵助力，左右家私、顾家家居、TATA木门、索菲亚、爱依瑞斯、喜临门、惠达卫浴、双虎八大品牌高管组成的“总裁品牌团”将现身直播间，亲自上阵为各自品牌代言、带货。

而来自央视金牌主持天团则是本次直播另一大亮点，“人间段子手”朱广权、央视王牌栏目《对话》主持人陈伟鸿、《第一时间》主持人龙洋都将现身红星美凯龙商场，化身跨界体验“3小时推销员”，让直播带货变身“群口相声”，让消费者在购物的同时收获成倍的快乐。

同时，国民女神高圆圆也将以红星美凯龙美好生活体验官的身份，向大家分享她的美好生活感悟。本次直播还得到了来自淘宝直播官方台、明星情报局以及淘宝直播搜索热榜等重点资源支持，平台方给予大流量支撑，将进一步提高“三大天团”的直播效果。

品牌人气尖货直击底价，错过后“惠”无期

为了让消费者真正的省心省时省钱，本次入选直播间的14个人气尖选品牌包括诺贝尔瓷砖、惠达卫浴、久盛地板、TATA木门、索菲亚柜类定制专家、好莱客、红苹果、顾家家居、左右沙发、喜临门、爱依瑞斯、雅兰、梦百合、双虎等，共计18款产品，每一款都是精挑细选的优质家居好物，从选品到上架就耗时整整1个月的时间。

更重要的是，14大品牌将在明天的直播间推出力度空前的特惠活动让利消费者，产品促销击穿历史最低价，错过后“惠”无期。

不仅如此，除了各大品牌推出的产品优惠外，红星美凯龙直播间还有限量放送家居狂欢礼包、同城折扣卡、终极福利49999元锦鲤红包大奖等壕礼任性送，组合福利让优惠力度再度升级，给消费者带来更加实在的优惠，提前引爆家居界的双十一。

同时，红星美凯龙天猫旗舰店也将同步上线多重福利，进一步推高家居狂欢热潮：最低0.1元，抢5000元狂欢券包；大牌折上折，叠券享8折；盲盒连连开，最高可赢49999元免单；装修基础施工立减5%；同城折扣卡折上折；还有更多大牌尖货5折起限量抢……

值得一提的是，不只是买家居，选装修，也在红星美凯龙。本次直播间的品牌涵盖家居和家装两大领域，直播期间也将特别放出万份高额装修现金红包，回馈装修业主。红星美凯龙今年公开宣布将家装提升为第一业务，借助这次直播，也有助于红星美凯龙完成由“家居”到“家居+家装“业务形象的升级，拥抱更大的发展发展空间，开拓增量市场。

相比于其他行业，家居作为重线下的传统行业，加码线上尤其是电商直播，对管理者思维转变、企业内部资源、人员协调等的要求更高，更加考验企业应变和创新能力。作为家居行业龙头，红星美凯龙一直走在创新迭代的第一线。

此次红星美凯龙董事长车建新首次以主播身份现身直播间，同央视金牌主持天团、国民女神高圆圆、红星美凯龙BOSS团、品牌总裁团，将为消费者的带来全新的家居购物体验，本次跨界直播合作能碰撞出怎样的火花，结果令人期待！

(责编：夏晓伦、毕磊)