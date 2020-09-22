美大控股集团成立益生菌研究院

近日，美大控股集团宣布成立益生菌研究院，未来将全心专注益生菌领域的研究。
据悉，美大控股集团成立于2009年，总部位于北京和武汉，是一家以大健康、大生态、大农业为产业核心的多元化综合性现代企业集团。集团业务横跨三大产业，经过11年快速发展，集团已拥有子公司和关联公司逾30家，员工总数约3000人，业务板块不断开拓，集团规模不断壮大。
2020年，美大控股集团正式发力健康产业。作为美大控股集团旗下的重要产业及发展方向，美大益生菌研究院是一家产、学、研、用一体化科研平台，未来将全心专注益生菌领域的研究，夯实益生菌机理研究，加速益生菌成果转化，为美大健康产业全方位提供益生菌产品科研支撑及服务。
同时，通过整合全球益生菌行业相关研究院所、高校与企业资源，为拓展国际国内合作提供平台与窗口，构筑起开放的有广泛影响力的益生菌研究智库，充分利用当前的前沿技术，共同解决中国益生菌产业因为起步较晚、产业开发相对落后等因素，导致的行业标准问题、产品高度雷同，以及益生菌菌株筛选、功效评价、作用机制等研究不足等问题。未来，美大益生菌研究院将为大健康新产业、新业态、新商业模式提供更多的实践可能。（毕磊）
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