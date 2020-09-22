丰收节农民当“主角” 线上线下好“丰景”

“运锄耕劚侵星起、陇亩丰盈满家喜”,今天是一年一度的中国农民丰收节。今天上午，2020年禹城市中国农民丰收节暨首届电商云购节开幕，活动以“庆丰收、迎小康，欢聚具丘山、扬帆徒骇河”为主题。

热闹的锣鼓，欢快的歌舞，10多个文艺节目展现了当地农民分享丰收喜悦、共绘乡村振兴的美好图景，各乡镇踊跃参加，参演的农民人数超过了三分之二。在开幕式启动仪式上，当地还邀请新型职业农民代表、最美农技员、道德模范、放心农场主、新农青年示范带头人、最美庭院等优秀农民代表到主席台一同触摸屏幕，开启丰收节的大门。

主会场内，丰收节成了各乡镇街道办展示乡村振兴和脱贫攻坚成果的赛场，处处洋溢着丰收的场景。

在新冠疫情防控常态化形勢下，今年的禹城市的中国农民丰收节活遵循“宜散不宜聚、宣网不宜下”的办会原则，除了主会场，还有四个分会场和各乡镇会场。 而为大力推荐宣传禹城农副产品和大禹文化，丰收节现场还邀请了快手、抖音、淘宝、德云汇等平台主播20余位，粉丝量达1200余万，通过带货直播、全媒体传播提高县域农产品认知度，引导带动当地企业、新农人、农业新型经营主体一起参与网络销售，打造线上、线下多种形式的丰收节金秋消费季。

禹城农民丰收节活动预期十天，期间还将举办民祭大禹典礼、农机农资展、美食文化节、生态禹城健步走等活动。（牛广文）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)