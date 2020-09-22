原标题：海信周厚健：激光电视处于爆发“临界点”

“我们越来越清晰地听见了激光时代到来的敲门声。”9月19日，海信集团董事长周厚健在北京举行的第二届全球激光显示技术与产业论坛上表示，激光电视的市场爆发临界点已经到来。与周厚健持同样观点的还有来自行业的其他重量级嘉宾——长虹集团董事长赵勇、光峰科技总裁薄连明等，论坛现场还有三星等新加入的代表。自去年首届论坛至今整整一年时间里，随着海信、长虹、光峰等企业的不断力推和推陈出新，德州仪器、日亚和理光等产业链技术突破，以及三星、LG、索尼等全球主流彩电厂商的加入，全球激光显示朋友圈充满活力，激光显示呈现了争春竞艳的强劲态势。

“我国在激光显示专利申请数量、整机制造能力，以及激光电视市场规模等方面，在全球市场上处于领先地位，涌现了海信、长虹、光峰科技等龙头企业，并带动了激光光源、成像芯片、镜头、屏幕等激光显示产业链关键部件的国产化进程，一个充满活力、繁荣发展的激光显示大格局正在形成。”中国电子视像行业协会副会长冯晓曦在论坛上说。

今年以来，新冠疫情、整机价格战以及面板涨价等多重因素叠加，彩电市场整体低迷，盈利能力持续衰减，而液晶电视经过20多年的发展，其技术已经触及天花板，难以实现突破。与此同时，新一轮消费升级加快，用户需求已经从单一功能性需求转变为更注重品质、健康的需求，行业变革一触即发。奥维云网推总数据显示，激光电视2015年至2020年的复合增长率达213.8%，今年1-7月，中国彩电整体市场零售量规模同比下降了9.0%，而激光电视零售量规模增长77.5%，是彩电市场上唯一实现正增长的品类。

由激光显示带来的显示技术迭代升级，正在拉动整个彩电行业新一轮结构性增长，推动行业再一次焕发生机。行业巨头已经重新布局和全面扩容激光显示产品线：2019年，LG在CES上展出激光产品，今年上半年，LG有两款激光产品在京东销售，定位巨幕家庭影院；近期，三星也推出了两款激光显示产品，应用超短焦、HDR10+等技术，支持投射尺寸为120英寸和130英寸，首批产品将在欧美以及韩国本土市场销售。9月19日，周厚健在论坛上透露，海信将于明年量产卷曲屏激光电视，推出8K激光电视和10000流明以上商业用途的激光电视，进一步奠定激光显示产业领军者的地位。周厚健表示，因为激光显示是实现8K显示的最佳技术载体，同时也是具有立体显示潜力的技术，随着与5G、AI技术结合，未来 “空间皆显示”的场景将会彻底颠覆我们的认知。

“聚焦家庭全场景屏幕连接的激光显示正在重新定义空间与产品、空间与人的连接方式。”场景实验室创始人吴声判断，激光电视是一种屏幕新物种，彩电业行业恰恰需要新品类的刺激。分众传媒董事长江南春则指出，健康生活、高端升级都是赢得当前消费者的话题，激光电视的护眼、大屏和丰富色彩成功地踩到消费者痛点。财经评论员刘戈说：媒体和消费者关注度飙升，过去一年仅海信激光电视的百度指数就增长了793%，激光电视的热度可能刚刚开始，想象空间巨大。

“激光显示正在呈现类摩尔定律的特征，市场的爆炸性增长，取决于核心部件的成本降低以及创新嫁接的活跃程度，我们呼吁更多的芯片、镜头、光学材料、屏幕、激光器等企业加入这个朋友圈，玩家越多，市场越大；规模越大，边际效益越明显。”周厚健表示，将在5年内与行业分享1000项专利，还将全面启动激光电视生产线扩产计划，青岛基地激光电视产能翻番，并启动海外生产基地的激光电视整机投产计划。

从争春竞艳到真正的百花齐放，道路依然曲折、漫长，但无论从哪个角度判断，激光电视市场爆发的临界点已经来到。

(责编：毕磊、夏晓伦)