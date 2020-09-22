物联网专业共建战略合作签约成功

原标题：“技能强国，共筑未来” 物联网专业共建战略合作签约圆满成功

9月10日，苏州经贸职业技术学院与中盈创信（北京）科技有限公司物联网专业共建战略合作签约仪式在苏州经贸职业技术学院报告厅举行。苏州经贸职业技术学院党委副书记、院长赵驰轩，党委委员、副院长盛立强，教务处处长张明，机电技术学院书记蔡安成，机电技术学院院长朱汉敏，信息技术学院书记陆庆生出席签约仪式，企业方出席的主要领导有中盈创信（北京）科技有限公司总经理孙昕炜，常务副总经理陈振宇，销售总经理郭巍。会上，赵驰轩院长与孙昕炜总经理分别代表双方签署校企战略合作协议。双方有关部门负责人参加仪式。本次签约仪式由学院党委委员、副院长盛立强主持。

赵驰轩院长首先致欢迎辞，对出席此次签约仪式的各位领导和嘉宾表示欢迎，并对学校的情况作了简要介绍。赵院长希望合作双方在专业科研、人才培养和社会服务等多方面积极开展合作，提高新时代专业建设水平，实现校企双方互惠共赢，并针对合作提出三个建议：一是保持默契，合作共赢。双方遵循合作的初心，以共同发展为导向，共同配合好重点事项、重点任务、重点目标的推进，确保双方互利共赢。二是协同配合，高效运作。双方尽快组建团队，制定合作推进方案，发扬主人翁精神，换位思考，互相补位，按照任务分工，明确责任，按序推进，保证质量，确保合作成功。三是成果导向，扩大影响。以政府、媒体、行业、同行、学生等五个维度成果为导向，扩大社会影响力，提升社会美誉度。

中盈创信（北京）科技有限公司总经理孙昕炜先生致辞并介绍企业基本情况和本次合作的发展规划。孙总表示以此次合作为起点，秉承不断创新发展的理念，推动高校专业建设和人才培养；在未来的发展中，中盈创信将继续坚持初心，不断推进与高校的深度合作，共同促进产教融合的发展。中盈创信将积极发挥技术优势，为合作提供雄厚的技术保障和设备支持。并希望发挥校企各自优势，强强联合，深化合作关系，拓宽合作领域，积极推动深度产教融合在苏州经贸职业技术学院的有效实践。

此次战略合作协议的签订，标志着苏州经贸职业技术学院物联网专业建设进入了新的阶段，双方将在校企合作、专业建设、人才培养等方面进行深度合作。遵循高等职业教育要求，做真正的职教人，通过对新技术、新产业、新生态、新模式的探索，“技能强国，共筑未来”，不断完善校企合作中的人才培养体系，干真正的职教事，培养厚德、强技的高素质人才，让一批学生走出苏州，走向全国，走向世界，是苏州经贸职业技术学院的新时代追求。（苏州经贸职业技术学院教务处供稿 王新刚、刘颢霖、张明、李良）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)