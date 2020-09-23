培育形成一批新型消费示范城市(权威发布)

本报北京9月22日电 （记者韩鑫）近日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，在22日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发改委副秘书长高杲等有关部门负责人介绍了相关情况。

“此次意见的出台，目的不仅在于促进消费回补，更在于培育壮大新的消费增长点，畅通国民经济循环。”高杲介绍，到2025年，将培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重在目前基础上再有显著提高。

“首先，进一步明晰了提高新型消费供给能力的发展方向，特别强调要增强软硬件基础设施支撑，推动网络数字技术和各类消费业态深度融合。”高杲介绍，其次，着力破解存在的痛点难点堵点，提出有针对性的政策举措。此外，着力创新政策举措，如提出探索新型消费贸易流通项下逐步推广人民币结算的问题。

意见提出着力建设辐射带动性强、资源整合有优势的区域消费中心，加强中小型消费城市的梯队建设等。高杲解释，消费中心可理解为以中心城市为依托、辐射周边、综合承载能力强的消费高地或者集聚区，应具有服务体系健全、配套设施完善、内外循环畅通、供给业态丰富、引领集聚突出等特征。可以分为国际和全国性消费中心、区域性消费中心和地方特色消费中心，这三个层级的消费中心衔接互动、梯次发展、优势互补，构成覆盖全国大市场的消费地区格局。

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 02 版）

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