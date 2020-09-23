福建前八个月实际使用外资同比增长近两成

本报福州9月22日电 （记者钟自炜）今年1至8月，福建省实际使用外资242.4亿元人民币，同比增长19.9%，交出亮眼成绩单。

走进位于福建厦门的施耐德电气开关设备有限公司，工人们正忙着组装产品，加快完成订单。今年2月，这里的生产遇到不小困难。“虽然公司在厦门的物料采购率超过70%，但还有一部分物料需从外省采购。受各地复工步调不一致、物资运输不便等影响，企业生产压力明显加大。”公司副总经理宋葆春介绍。

针对企业困难，政府主动服务。利用税收数据平台，有关部门查询产业上下游情况，及时帮助企业匹配对接本地供应商。3月，施耐德公司就达到满产复工状态。“今年我们还计划新增超亿元投资用于本地研发，预计未来可新增年产值超10亿元，同时有效带动厦门本地上下游产业链。”宋葆春说。

在帮助外资企业复工复产过程中，福建省商务厅组织处级干部挂钩帮扶重点外资企业和重点促到资项目，省市县三级联动成立工作专班，建立外资项目挂钩服务机制。

4月，百威亚太控股有限公司联席主席兼首席执行官杨克访问福建，表示将新增注资、扩大生产；百宏聚纤科技实业有限公司上半年追加投资6.5亿元……今年上半年，福建增资项目合同外资178亿元，占全省合同外资47%。推动大项目落地方面同样成果显著，上半年全省累计到资亿元以上企业40家，合计金额179亿元，增长36.9%，拉动全省外资增长27.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 06 版）

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