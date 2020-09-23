综保区进出口值占外贸总值近一成

本报北京9月22日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：今年前7个月，我国综合保税区进出口值1.7万亿元，同比增长14.5％，高于全国外贸进出口增幅16.2个百分点，占全国外贸进出口总值的9.9％，对我国外贸增长贡献度超过30％。

“截至目前，全国共有144个综保区，占157个海关特殊监管区域总数的91.7％。”海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人陈振冲介绍，综保区是我国开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域。各地坚持高水平开放、高质量发展，推动综保区成为加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心和销售服务中心。

进出口占比持续提高，引领外贸增长。2019年，综保区进出口值2.9万亿元，同比增长11.9％，高于全国外贸进出口增幅8.5个百分点，占全国外贸进出口总值的9.2％。今年以来，综保区新增注册登记企业5452家，增长13.3％。

统筹国际国内两个市场两种资源，充分激发企业活力。目前已推动73个综保区350多家企业参与增值税一般纳税人资格试点，企业整体税负成本明显下降。30多个综保区内的100多家企业开展委内加工业务，企业效益增加超50亿元，新增就业超1万人。

拓展新业态，促进多元发展。今年以来，全国综保区新增研发机构23家，融资租赁、研发设计等生产性服务业增长迅猛。江苏省内综保区有20家企业新增维修业务，货值达89.9亿元。

创新优化监管模式，提高便利化水平。海关总署将“两步申报”“两段准入”“两区优化”等重点改革优先在综保区推进，区内企业账册备案、税款补缴等业务实现“秒办”。推广飞机保税租赁异地委托监管模式，企业办理时间从3天压缩至2个小时，单架次飞机可节约120万元。

“海关总署将继续推进落实综保区内企业增值税一般纳税人资格试点工作，进一步促进内销便利化，支持研发、检测、维修等生产性服务业新业态先行先试，逐步将综保区以货物贸易为主拓展为货物贸易和服务贸易融合发展，推进综保区形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”陈振冲表示。

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《 人民日报 》（ 2020年09月23日 13 版）

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