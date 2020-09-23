陶瓷业淬炼“硬本领”（产经观察·做实做强做优实体经济②）

图为工人在景德镇陶瓷智造工坊生产车间内的自动施釉流水线上作业。

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从餐桌上的饭碗茶杯、房间里的装饰摆设到地上铺的板材地砖、墙上贴的保温材料……陶瓷制品与人们日常生活紧密相连。作为制陶大国，我国陶瓷产品及企业数量多年稳居世界前列，居民消费需求的加快升级，更让陶瓷业迎来新的发展契机。

当前，我国陶瓷工业发展现状如何，有哪些新作为？迈向高质量发展，还需解决哪些问题？对此，记者进行了调查采访。

“卖相”变好，品质变优，效率提升

智能制造助力陶瓷业可持续发展

信号灯闪烁，机器声轰鸣，6台智能生产设备高速运转，一个个圆形、异型的精致盘碗接连下线。从上料、成型、修坯到补水，生产全部自动化。在江西邑山瓷业公司陶瓷智造工坊，记者看到了智能改造给陶瓷制造带来的巨大变化。

“智能化升级后，一台设备一小时至少可生产300件产品，相当于过去半自动化设备一天的产量。”邑山瓷业副总经理尹忠伟介绍，智能改造不仅带来了生产效率的大幅提升，还有效缓解了陶瓷制品易变形的难题，“变形率从15%降到5%左右。‘卖相’好了，品质优了，销售更有底气！”

邑山瓷业所在的江西景德镇市，是我国有名的“瓷都”，盛产日用陶瓷，鼎盛时期有制瓷工20多万人。上世纪90年代，陶瓷工业一度陷入低迷。

“重振陶瓷工业，必须走智能化的路子！”前些年，尹忠伟发现，不少采购商从四面八方赶到景德镇，却苦于找不到产能足够的供货商。

去年9月，邑山瓷业决定斥资1亿元、建设一座年产1000万件瓷器的智能工厂。“不仅重新挽回了一度流失的大客户，还能通过设备共享为周边小企业承接自身产能无法完成的大订单。”尹忠伟告诉记者，智能制造有利于提高生产效率，也有利于做大生产规模，“在景德镇，一度‘作坊林立’的情况正在好转，行业集中度日渐提升。”

日用陶瓷之外，智能化的潮流也正在重塑建筑陶瓷业。三层干燥窑炉全线铺设感应器、原料配比实时传送、机器故障自动排查、智能调节燃气用量……在山东淄博市，统一陶瓷科技公司新改造的2号生产线近期正式出砖，引得不少业内人士前来参观。

“改造之后，通过节约能耗降低了超过15%的成本，产品优等率提高了3个百分点，企业利润率由此提升10%。”对于改造成效，统一陶瓷总经理陈世伟如数家珍，“最近，我们刚与海尔卡奥斯平台签订合同，通过数据上云实时获取下游客户需求数据，进而实现按需定制。这样一来，库存压力就会大幅减小，成本又将进一步降低。”

“当前，陶瓷行业已有近20家绿色智能工厂投入生产，多家企业正在实施智能化、数字化改造。”中国陶瓷工业协会副秘书长樊瑞新表示，短期内，智能制造将助力陶瓷企业加快复工复产、恢复生产秩序，长远看，它所带来的效率提升将帮助企业克服环保、人工等因素造成的成本上升，实现可持续发展。

废瓷变“宝贝”，瓷砖可防滑

提高附加值为企业赢得市场空间

“高耗能、高污染、低附加值”，是传统陶瓷工业留给人们的印象。通过智能化改造，企业找到了破解高耗能、高污染的“良方”，那么如何才能提高产品附加值呢？

一方面，引入前沿技术、优化生产工艺。

高强度陶瓷水管接头、可用于军工的防锈陶瓷螺帽、能净化水质的瓷珠、晶莹剔透的陶瓷珠宝……在景德镇瓷海瓷业公司展厅里，各式陶瓷制品让人眼花缭乱。更让人难以置信的是，它们都是用废瓷制造的。

“‘吃’进去的是废瓷，‘吐’出来的是‘宝贝’！”公司负责人张钧告诉记者，企业经过数万次试验探索出废瓷回收新工艺，“不仅将产品的硬度和韧性增加了15%，产品附加值也大大提升，一吨废瓷就能产出60万元。”

同样是依靠独特本领，陶瓷智造工坊在激烈竞争中突出重围，成功拿下为一家连锁酒店供应瓷器产品的订单。“借助3D建模系统和3D打印设备，从设计、打样到制造只用了半个月，比其他企业快了一倍。”尹忠伟介绍，陶瓷产品生产周期长、制造工艺相对复杂，极易由于温度变化出现颜色和造型偏差，使得设计往往难以转化为最终产品。“借助数字化技术和新工艺，设计到产品的转化率从30%提升到80%，生产更有保障，设计空间也大大拓展，可助力产品从低端走向高端。”

另一方面，推出创新产品，拓展应用场景。

在瓷砖中加入防滑干粒，传统瓷砖就能变为“防滑石英砖”。“仿石陶瓷仿真度高、抗冻融能力强，再加上近年来石材价格上升，使用陶瓷的成本相对较低，为陶瓷转向户外市场拓宽了销路。”陈世伟说。

依靠自主研发的防静电瓷砖，山东电盾科技也蹚出了一条新路。“目前，防静电瓷砖已广泛用于医药化工、地铁运输等领域。”公司负责人袁国梁说，疫情防控期间，人们对安全和健康的需求进一步提升，也为产品创新提供了新的契机，“我们开发出抗菌瓷砖推向市场，销量可观。”

“当前，居民消费不断升级，中高端陶瓷产品的市场需求也在日渐增长，这为我国陶瓷产业带来了巨大的成长空间。”樊瑞新认为，下一步，陶瓷企业应持续在科技创新和产品结构优化上下功夫，主动适应需求变化。

转变营销方式、培育自主品牌、打破技术瓶颈

未来须向定制化、绿色化生产转型

“近年来，陶瓷行业运行总体平稳，不少企业的主营业务收入和利润均保持了一定增长幅度，但今后的发展任务仍然艰巨。”展望未来，樊瑞新分析道，一方面，消费市场出现新变化，不少企业还未能适应新的营销模式；另一方面，受疫情影响，市场需求不振，企业经营难度增大，“要经受住种种冲击和挑战，陶瓷企业须持之以恒加快转型升级。”

——要适应营销模式转变，为好产品谋得好销路。

“过去给别人做配套，渠道掌握在下游企业手中，他们的日子好过，我们才好过。”张钧说，今年受疫情影响订单缩水，倒逼企业主动开拓销售渠道、直接面向消费者。决心易下，但由于缺乏市场资源和相关人才，一度推进缓慢。张钧表示，企业希望能在人才引进、市场对接方面得到相关引导和支持，让技术优势尽快转变为市场优势。

樊瑞新认为，互联网等新营销模式的兴起正在颠覆传统营销模式。“下一步，我们将通过支持企业与电商平台合作、开展线上线下展销会等方式，协助企业开拓市场，同时鼓励企业加快提升品牌意识，培育自主品牌，提高市场竞争力。”

——要推动装备制造自主化，助力更多企业迈向智能化。

与建筑陶瓷相比，我国日用陶瓷市场体量相对较小，相应的自动化设备制造能力较弱。“目前，我们的核心自动化设备和配件主要依靠进口，国内生产水平还比较低，尚不足以支撑陶瓷企业自动化转型需求。希望将来能有改观。”尹忠伟说。中国轻工业联合会有关负责人也表示，从长远看，推动关键零部件攻关、高端专用装备技术改造是整个轻工行业迈向智能化发展的关键。

在调查采访中，许多从业者看好陶瓷业发展前景——“陶瓷与人们的生产生活息息相关，是一种不可替代的材料。”“与其他产业不同，陶瓷的可塑性极强，还有很大挖潜空间。”樊瑞新认为，随着消费需求更加高端化、多样化，陶瓷的标准化规模化生产将逐步向定制化、绿色化生产转型，日用陶瓷要在提升文化品位和产品附加值上下功夫，建筑陶瓷则应聚焦多功能、节能型等技术研发，“总之，国内陶瓷市场需求还会稳定增长。企业应抓住机遇、乘势而上，推动产业摆脱‘小散弱’，迈向高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2020年09月23日 18 版）

(责编：杨光宇)