黄金周旅游需求集中释放 全国迎接今年第一个旅游高峰

海口美兰国际机场出发厅里，400余种海南特色旅游商品向来往旅客集中展示和推广。

张 茂摄（人民图片）

浙江湖州长兴县水口乡茶文化景区灯光璀璨，夜经济红火。

谭云俸摄（人民图片）

今年国庆、中秋双节叠加，业内预计，“十一”期间，游客的旅游需求将集中释放，国内游市场将迎来今年第一个旅游高峰。

受新冠肺炎疫情影响，自今年1月起，我国出境游按下“暂停键”，出境游消费回流已成市场共识。对于扛起旅游市场复苏“大旗”的国内游来说，这段时期无疑是巨大的发展机遇期。承接游客的旅游需求，并推动文旅消费转型升级，成为当前我国旅游业努力的方向。

旅游需求集中释放

“十一”黄金周临近，各大旅游平台的搜索、预订数据显示，国庆期间航空、酒店、景区等预订数据均呈递增态势。热门线路的火车票、机票“一票难求”，热门旅游目的地及城市近郊的酒店、民宿等也出现“一房难求”现象。此外，为促进旅游消费，全国多省市已陆续推出景区门票减免优惠措施，此举对于提升游客的旅游意愿、提振景区人气，将起到积极的作用。

9月中旬以来，各大旅游平台纷纷推出巨额补贴计划，携程启动“旅游会员日”大促活动、飞猪启动“百亿补贴”计划、同程旅行推出10亿补贴计划等。据携程大数据显示，该平台9月会员日的旅游订单均价超过6300元，较去年同期的国内游订单均价上升70%。

利用8天假期深度游中国，被许多游客列入计划。途牛旅游网的预订数据显示，“十一”期间，国内长线游产品预订持续走高，西北方向的“青海湖+茶卡盐湖+张掖丹霞+敦煌莫高窟”“新疆天山天池—喀纳斯—禾木—魔鬼城”和西南方向的“西藏拉萨—林芝大峡谷—鲁朗林海—羊湖—巴松措”等线路受青睐。

“这次假期，我们全家将深度游青海。”浙江游客吴春梅表示，此前她在短视频平台上看过许多关于青海的旅游短视频，被那里的壮美深深吸引，“这次我们带着孩子同去，让他亲身感受祖国大地的不同风光”。

3.0时代产品需升级

日前，以“新旅游、新消费、新机遇”为主题的2020第三届全民旅游消费节暨第四届中国旅游目的地大会在江西南昌举行，如何推动文化和旅游消费提质转型升级，成为与会人员关注的重点。

旅游目的地如何转型升级？北京大学城环学院旅游研究与规划中心主任吴必虎指出，产品升级的核心是内容，旅游已经到了3.0时代，目的地要为游客提供异地美好生活方式。市场不是铁板一块，要根据人口本身特点及收入的差距分成不同区域、不同消费层级，企业要根据自身面对的市场，有针对性地开发产品。针对当前存在的度假产品不足、观光产品过剩的结构矛盾问题，吴必虎教授指出产品升级要去地产化、去门票经济、创造新的消费场景、体系化升级景区IP。

推动旅游消费转型升级，旅游购物也是十分重要的一环。

今年7月1日起，新的海南离岛免税政策开始执行，离岛免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，并取消单件商品8000元免税限额，增加产品种类。离岛免税新政给旅游行业带来了实实在在的利好。一个细节足以说明：过去，长约75厘米、宽约66厘米的免税购物特大号打包袋几乎派不上用场，如今在海口日月广场免税店某化妆品柜台日均要用掉近百个。

“我相信新的离岛免税政策红利加速释放，会有效地促进我国居民境外购物的冲动和热情转向海南，从而有力推动海南建设国际旅游消费中心。”上海海关学院海关与公共管理学院院长黄胜强说。

着力推广特色产品，也成为各地促旅游消费的一大举措。今年8月，“三亚好礼”首家线下新零售体验店在三亚凤凰国际机场开业，展销海南省中小企业的特色海岛旅游商品，品类丰富，将其打造成三亚礼物的新名片。

持续加码促消费

近日，文化和旅游部发布《关于做好2020年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》，将景区接待游客量上限提高至最大承载量的75%。

为提升黄金周期间游客的出游体验，多地也将推出特色活动。湖北荆州古城历史文化旅游景区将开展“海上生明月，天涯共此时”古城画舫赏月活动，游客可乘画舫游护城河赏月、观看荆州古城光影秀；四川日前公布“安逸走四川、高铁游天府”系列线路，包括川北小环线三日游、高铁西南大环线六日游、高铁西北大环线八日游等，并将在雅安举行“万人赏月诵中秋”集中展演活动；浙江乌镇推出“乌镇雅集游园会”，重现传统雅集，带人们感受传统游园会的魅力……

9月17日，由文化和旅游部产业发展司、国家发展改革委就业收入分配和消费司主办的全国文化和旅游消费工作现场会，在杭州召开。来自杭州、南京、苏州、宁波等文旅消费试点城市的代表共同研讨。“2020文旅市集·杭州奇妙夜”活动、苏州的“姑苏八点半”夜经济品牌等都已成为文旅消费中的亮点。据了解，参会各试点城市积极推动消费发展，依靠国家政策引导，普及应用新型信息技术手段，推动文化和旅游产业的升级，以数字经济赋能，以文化和旅游消费聚集区为载体，成为突出的优势。未来，以新业态、新模式加快引领消费发展，将成为参会各试点城市的重点关注方向。

(责编：李都也(实习生)、李栋)