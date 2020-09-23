千亿元资金追捧首批科创50ETF 科创板指数投资时代开启

本报记者 孙杰

首批科创50 ETF开售，让昨天的基金市场热闹异常。华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信等4家公募的科创50 ETF正式发行，累计获得千亿元市场资金的追捧。这意味着，科创板指数投资时代开启。

认购火热

50亿基金半小时售罄

半日售罄，甚至半小时售罄，可见资金认购科创50 ETF的热情有多高。昨天首批4支科创50 ETF正式发售，仅售一天，认购起点为1000元。

从各渠道消息看，上午10时，发售仅过半个小时，华夏科创50 ETF现金认购就已接近50亿元募集上限，将触发比例配售；10时30分，易方达科创50 ETF现金认购规模也超过50亿元，触发比例配售；11时30分，华泰柏瑞达到50亿元募集上限。

截至当日17时，相关数据显示，4支基金发售成绩单显示，首批科创50 ETF认购总规模达1000亿元左右。其中，华夏基金大卖超400亿元，易方达276亿元，华泰柏瑞超180亿元，工银瑞信募集接近100亿元。

单日认购规模达到1000亿元，这一数字超过当年两支沪深300 ETF首发申购500多亿元的历史纪录。由于每只基金都设定50亿元的首募规模上限，按规定将启动比例配售，以首募规模最大的华夏基金为例，资金获配比例预计将不到12%。

市场认可

科创板龙头长期价值向好

ETF是交易型开放式指数基金的简称，投资者购买某一只ETF基金，就相当于购买了基金跟踪的指数，取得与该指数基本一致的收益。

科创50 ETF就是以科创50指数为跟踪目标。科创50指数是首只科创板指数。根据编制方案，科创50指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的科创板企业的整体表现。

易方达基金认为，科创50成分股集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备等战略新兴产业，且平均研发支出占营业收入比例高达13%，充分体现了科创板创新驱动的特征。作为科创板指数化投资的产品，科创50 ETF在市场具有明显的稀缺性，是市场首批可以借用指数化形式投资科创板市场的公募基金产品。

火热的认购背后，市场分析认为，一方面可看出市场并不缺钱，另一方面也可看出市场对科创板大市值龙头公司长期投资价值的认可。此外，科创50 ETF前期预热比较充分，从产品申报到正式发行持续做了两个多月投资者教育，投资者对科创50指数的投资价值和风险收益特征认识比较充分，各家基金公司也下大力气做好投教工作。

风险分散

仍应避免一次性买入

由于科创板制度的包容性，亏损企业、同股不同权、红筹等各类新经济企业竞相登陆A股。近期，蚂蚁集团、京东数科和吉利汽车等新经济科创龙头，也纷纷递交上市申请，科创板已具有一定的国际竞争力和市场吸引力。

华泰柏瑞基金表示，当下的中国，比以往任何时候都更需要科技创新力量，科创板的推出有其历史必然性。“正因如此，此次科创板ETF发行的意义更是非同一般。”科创板ETF为广大投资者提供了一个分享科创硕果、把握时代主旋律的便利工具。

按照科创板投资者适当性管理规定，普通个人投资者除需两年投资经验外，还需50万元的资金门槛，这把不少股民挡在科创板门外。科创50 ETF的推出，相当于为更多投资者打开间接投资科创板的大门。也就是说，小散股民可通过购买基金，间接参与科创板投资。比起买股票，指数投资可以平滑个股波动风险，也能分享到科创企业发展的红利。

“科创板已经进入了指数投资时代。”上交所副总经理阙波昨天表示，科创板企业“盈利前景广阔，但波动性较大”的特点给习惯于传统估值方法的投资者造成一定的投资壁垒，科创50 ETF的推出在为科创板输入大量稳定新增资金的同时，也可以通过指数化投资来进行风险分散。

截至9月22日，科创板已有179家上市公司，总市值29097.61亿元，平均市盈率为92.08倍。对科创板市盈率，市场也有一些声音质疑，认为目前是否过高。对此业内人士提醒，尽管分散的指数化投资可降低个股风险，但却无法完全规避风险，因此投资者还是应当避免一次性买入或追涨杀跌行为。

(责编：李都也(实习生)、李栋)