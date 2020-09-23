证监会对恶性违法违规“零容忍”

北京商报讯（记者 马换换 刘凤茹）资本市场深改进程中，证监会把对恶性违法违规“零容忍”的态度一直放在突出位置。9月22日晚间，证监会官网发文称，近日证监会党委召开理论学习中心组（扩大）学习会，会上再度强调坚持依法依规监管，对恶性违法违规行为保持“零容忍”。

会议强调，提升治理体系和治理能力是具体的，要密切关注资本市场运行中出现的新情况新问题，准确识变、科学应变，通过深化改革破难题解新题，推动资本市场治理能力和水平实现新的跃升。

其中提到，要全面、辩证把握“建制度、不干预、零容忍”之间的有机联系。处理好政府和市场的关系，进一步把制度完善起来、把规矩立起来，让市场对监管行为有明确预期。坚持依法依规监管，对恶性违法违规行为保持“零容忍”。

著名经济学家宋清辉认为，近两年监管对资本市场违法犯罪行为频频发声，目的在于加强资本市场投资者保护，非常具有现实意义。“打击资本市场违法犯罪行为，首先要提高其违法违规成本，违法犯罪成本不高，违法行为就容易泛滥，预计未来监管层对资本市场违法犯罪行为的打击力度会越来越大，巨额罚款、高额赔偿等或将成为证券市场执法的新常态。”宋清辉如是说。

实际上，在今年8月创业板注册制首批企业上市时，证监会主席易会满就曾表示，“建制度、不干预、零容忍”互为基础、互为前提、有机统一。“建制度”是规范市场秩序，优化治理效能的重要基础；“不干预”是保持市场功能正常发挥、稳定市场预期和增强市场活力的重要路径；“零容忍”是强化监管震慑，净化市场生态的重要保障。

牛牛金融研究总监刘迪寰认为，只有保持“零容忍”，才能营造良好的发展环境，为减少管制、增强活力创造有利条件。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授亦表示，“不干预”不等于放任自流，要坚持敬畏法治，依法依规办事，重视预期管理，这与日常监管并不矛盾。

从近期监管行为来看，也反映了这一“零容忍”的态势。9月21日晚间，证监会发文称，对天山生物等股票异常交易行为立案调查；此外，9月18日晚间证监会发布了“关于吴某某等人涉嫌内幕交易王府井股票案的通报”。

同时，会上还提到要统筹推动多层次资本市场协调发展。准确把握各板块定位，坚持突出特色、错位发展，不断提升制度的包容性和适应性。科学保持IPO常态化。经Wind统计，今年以来已有273只新股上市，同比去年的123只新股大增1.2倍。

此外，会上也提到要扎实办好创业板。充分认识创业板存量改革的复杂性、艰巨性，客观、理性、专业看待改革中的新情况，加强研究评估，保持定力，坚持用市场化法治化的手段促进创业板平稳健康发展。以注册制改革带动资本市场基础制度完善。始终坚持稳中求进，稳步推进各环节关键制度创新，加快构建有利于注册制实施的监管体系，逐步构建起各类市场主体归位尽责、诚信自律的良性循环生态链。守牢风险底线，切实维护市场稳健运行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)