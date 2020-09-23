吸金近千亿 科创板50ETF首战告捷

从申请到获批再到发售，科创板50ETF备受关注。如今，万众瞩目的首批4只科创板50ETF均在9月22日正式发售，募集时间仅为一天，且上限都为50亿元。据渠道消息透露，部分产品在当日上午就已达募集上限，其余产品也不甘落后，均先后完成募集并启动比例配售。有业内人士表示，由于产品的稀缺性，科创板50ETF发行火爆已在预料之中。不过，虽然指数化投资有利于进行风险分散和收益平滑，但投资者也要避免一次性买入或追涨杀跌的行为。

不负众望一日售罄

北京商报记者获悉，截至9月22日18时的最新数据统计，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金旗下科创板50ETF的当日“战绩”分别为超400亿元、276亿元、近200亿元。此外，工银瑞信旗下产品也已顺利结募，实际募集规模尚待统计。记者从渠道人士处获悉的数据显示，工银瑞信旗下产品募集规模达到90亿元左右。据此推算，4只产品首募规模接近千亿。

据悉，首批4只科创板50ETF，均于9月22日发售，募集时间仅一天，且募集上限均为50亿元。除募集时间和上限相同外，4只基金的管理费和托管费率也均分别为0.5%、0.1%。在诸多相同的条件下，首批4只科创板50ETF的首日发售情况成为业界关注的重点。

沪上某公募研究人士评价，由于首批4家基金公司都属行业头部，品牌效应及渠道认可程度强，同时市场对科创板也拥有较高的心理预期和参与热情，所以发行火爆在预料之中。

值得注意的是，北京商报记者从渠道人士处了解到，发售仅1小时左右，华夏科创板50ETF已达募集上限，至募集结束，华夏科创板50ETF募集金额已超400亿元。按照50亿元募集上限可推算，具体配售比例约在12.5%左右。该渠道人士还透露，“确实有机构客户感兴趣。但是具体有多少还不清楚”。

在比例确认方面，据份额发售公告显示，此次首批4只科创板50ETF均采用“全程比例确认”模式，即在募集期内，通过现金认购方式认购的申请份额超过50亿份时，基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模有效控制。当网下股票认购份额达募集上限时，也会采取全程比例确认。

华夏科创板50ETF拟任基金经理荣膺进一步解释，如发售当天认购额超募集上限，则会启动配售，现金认购部分则会启动比例配售。现金认购部分，在启动比例配售后但没有确认的部分，会在募集期结束后退还给投资者，一般基金公司会在“T+3”日把没有确认的资金退给券商，券商当日退还给投资者，但是具体退还到账时间需以券商通知为准。

卖力宣传引销售火爆

据悉，首批科创板50ETF均通过跟踪上证科创板50成分指数（以下简称“科创50指数”）实现投资科创板。而科创50指数是科创板首只指数，从科创板已上市的企业中精选50只市值最大、流动性最好的股票组成，无论是从市值、成交额还是盈利能力看，都具有较强的代表性，体现出明显的科技创新特征。

华泰柏瑞科创板50ETF拟任基金经理柳军表示，科创50指数在指数编制方面也做了与传统宽基指数不同的设计安排，成分股的调整频率由通常的半年调整一次改为季度调整一次，这也是为了适应科技创新企业的特点和科创板初期市场特征，在指数层面能够针对市场变化及时作出调整，增强指数对科创板的代表性。

而首批4只科创板50ETF的销售火爆也与前期的卖力宣传不无关系。此前，上述4家基金公司自获批以来就在官方微信及各大平台为科创板50ETF的发售宣传造势。除明确旗下科创板50ETF的特点外，为让投资者对该类产品进一步了解，基金公司也通过直播、小视频等方式在投资者教育方面下功夫。

此外，作为代销渠道之一的券商也在发售前期做足了宣传工作。有业内人士表示，在科创板50ETF发行前期，券商就已通过电话、短信等方式向投资者大力宣传该类产品，为新品发行做足准备工作。

虽然此次发售的科创板50ETF可以通过直销及代销两种渠道购买，但由于直销渠道现金认购点较高，为5万元，而手续和流程也较代销渠道而言相对复杂，所以大部分投资者会选择通过券商渠道认购科创板50ETF。值得一提的是，投资者认购新品的火热情绪也“引爆”了部分券商App，使其一度出现卡顿。

波动风险无法完全规避

那么，对于科创板50ETF的未来发展，业内人士又是如何评价的呢？上海证券基金评价研究中心分析师姚慧指出，目前来看，科创50指数中的公司资质较优，其中电子、计算机、生物医药和机械设备4个申万一级行业的总权重高达88%，这4个行业都是中国经济转型升级中的核心技术行业，将受到最大的政策利好，具备较高的成长性，发展前景广阔。未来指数增长潜力巨大。未来随着科创板上市公司不断增加，科创50指数也会逐渐纳入更多优质样本，指数的投资价值将得到进一步提升。

上海证券交易所副总经理阙波在参加9月22日召开的第二届中国“科”公司峰会时也公开表示，科创板已经进入了指数投资时代，科创板企业“盈利前景广阔，但波动性较大”的特点给习惯于传统估值办法的投资者造成一定的投资壁垒，科创板50ETF的推出在为科创板输入大量稳定新增资金的同时，也可以通过指数化投资来进行风险的分散和收益的平滑。

荣膺也提到，科创50ETF备受关注的重要原因，正是因为它给那些不满足科创板直接投资门槛但是有希望分享科创板投资机遇的投资者提供了低门槛的参与工具。

“但需要注意的是，虽然降低了参与门槛，但是板块本身的波动风险无法完全规避，科创50ETF只是通过分散指数化投资的方式降低个股风险。如果希望降低指数波动的风险，比较常见的方式还是通过做定期投资的方式，避免一次性买入或者避免追涨杀跌的行为。建议把科创50ETF看作是长短皆宜的工具产品，长期用定投的方式能降低科创板本身的高波动特点，也可以实现持仓成本的平滑化。”荣膺提醒道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)