1天36只“寻出路” 分级基金整改进行时

北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）未获资管新规延期“宽待”的分级基金正面临着日益临近的整改大限。如今，距离整改大限仅剩3个多月的时间，分级基金的转型、清盘工作也在加速进行。仅9月22日，就有36只分级基金发布关于召开基金份额持有人大会的相关公告，主要围绕转型和清盘两个方向进行规范。其中，大多数基金拟转型成为LOF（上市型开放式基金）。有业内人士认为，转型为LOF可以兼顾基金本身的交易功能，尤其是场内交易功能。但转型“洗牌”后，又将是新一轮的优胜劣汰。

7月31日，央行曾明确将资管新规过渡期延长一年至2021年底，但同时，证监会要求公募分级基金需继续在2020年底前完成规范整改。如今距离整改限期只剩3个月有余，基金公司也因此进一步加快了分级基金的整改速度。

据北京商报记者不完全统计，9月22日当天，就有包括银华中证等权重90指数分级基金（以下简称“中证90分级”）、招商中证煤炭等权指数分级基金（以下简称“煤炭分级”）、方正富邦中证保险主题指数分级基金（以下简称“保险分级”）等36只分级基金发布关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的公告，内容均与分级基金规范整改有关。

数据显示，2019年底仍有存量分级基金119只，截至9月22日，年内已有22只完成整改。目前，仍有97只产品待整改，其中包括93只股票型分级基金、2只债券型分级基金，以及2只QDII分级基金。

梳理相关公告内容不难发现，分级基金的规范整改之路通常有两个选择，一是转型，二是清盘。而在多数选择转型的分级基金中，特别是指数类产品多拟转型成为LOF基金。例如，9月22日，上述提及的保险分级发布公告称，拟转型为方正富邦中证保险主题指数基金（LOF）；煤炭分级拟转型为招商中证煤炭等权指数基金（LOF）。此外，国投瑞银和沪深300指数分级基金、诺德深证300指数分级基金、工银瑞信中证环保产业指数分级基金等则选择以清盘的方式完成整改。

财经评论员郭施亮评价，分级基金整改有利于资本市场去杠杆化进程，除了规模极低的产品外，多数分级基金大概率会选择转型发展。而之所以选择转型为LOF基金，原因或在于转型后可以兼顾基金本身的交易功能，尤其是场内交易功能。

中金华创基金董事长龚涛进一步补充称，分级基金会根据自身规模遵循规模小清盘、规模大转型的原则进行清理。由于目前分级基金大部分B类份额仍然延续两倍左右杠杆，对于市场指数而言影响甚大，故采用转型或清盘方式处理分级基金旨在降低杠杆，稳定市场。其次，转型为LOF的分级基金一般都是以指数作为标的，由于分级基金大多也是对标指数，所以LOF能完整地贴合客户的交易习惯，同时也能降低客户风险。

对于存量产品而言，成功转型固然是最佳结局，但也不排除部分持有人较多、或设计相对复杂的产品存在转型失败的可能。

对此，大部分分级基金也在公告中指出，针对基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的情况，将取消分级运作机制，并转换份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。

对于分级基金完成整改后对持有人可能带来的影响，龚涛表示，分级基金转型后，产品运作方面照常，对标标的也不会发生改变，只是产品杠杆消灭了，客户也不能再通过购买分级基金的方式放大指数收益，相应的成分股也会发生一些权重股短期内价格波动或下跌。提示投资者需警惕市场末日轮炒作。

展望未来，郭施亮指出，“虽然目前分级基金转型需求显著，但对基金公司而言，未来应更注重核心竞争力以及净值能力的比拼，转型‘洗牌’后，将又是一轮优胜劣汰的过程”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)